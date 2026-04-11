Trotz Millionen? Katie Price Ehemann Lee startet OnlyFans

Katie Prices (47) Ehemann Lee Andrews behauptet von sich selbst, Millionär zu sein. Ein boomendes Geschäft will er sich aber offenbar trotzdem nicht entgehen lassen: Der Unternehmer hat sich mittlerweile einen OnlyFans-Account eingerichtet. In seiner Instagram-Story postet er eine eindeutige Schlagzeile: "Lee Andrews will noch mehr Geld verdienen: Die Social-Media-Sensation tritt OnlyFans bei." Darunter teilt er ein Foto von sich mit nacktem Oberkörper. Es ist nicht ganz klar, ob die Schlagzeile aus einem Bericht über ihn stammt oder von ihm selbst verfasst wurde. Aber die Erotikplattform scheint sich für ihn schon ausgezahlt zu haben: Neben seinem Selfie steht eine Statistik, der zufolge Lee bereits über 81 Millionen Views sammelte.

Der ein oder andere Follower von Katie und Lee dürfte bei dieser Ankündigung die Stirn runzeln, denn immerhin betonte Lee in der Vergangenheit immer wieder, er besitze "unermesslichen Reichtum". Wie oder woher seine angeblichen Millionen kommen, wollte der Brite aber nie verraten. "Ich kann Ihnen nicht alle Funktionsweisen und inneren Aspekte meines Vermögens verraten, aber das Geld ist definitiv da", erklärte er in einem Interview mit The Sun. Anstatt sein Vermögen zu belegen, prahlte Lee mit finanziellen Plänen, wie beispielsweise dem Kauf des Fußballklubs FC Chelsea. Der Verein wurde von seinem derzeitigen Besitzer für etwa 4,8 Milliarden Euro gekauft. Eine Quelle aus Katie und Lees Umfeld belächelte den Plan gegenüber Daily Mail aber: "Ich weiß nichts davon... aber ich bezweifle das."

Seit Lees Blitzhochzeit mit Katie wird sein angeblicher Reichtum infrage gestellt. Hintergrund für die Zweifel sind unter anderem die anhaltenden Vorwürfe. Gegen ihn soll wegen Betrugs ermittelt werden, weshalb es ihm auch nicht erlaubt ist, seine Wahlheimat Dubai zu verlassen. Die Anschuldigungen kommen in erster Linie von Lees Ex-Verlobter Alana Percival. Um das zu belegen, teilte sie bei Instagram Screenshots eines Nachrichtenaustauschs mit Lee, in dem er die Vorwürfe zuzugeben scheint. "Dinge, die ich gesagt habe, die nicht meinem Charakter entsprechen. Ich habe diese Amerikanerin zu meinem Vorteil ausgenutzt und mit ihren Gefühlen gespielt", schreibt er dort. Alana kommentierte den Screenshot mit ihrer klaren Meinung: "Eine arme Frau um über 130.000 Euro betrogen. Reiseverbot und Betrug und so vieles mehr."

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026