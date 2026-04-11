Sarah Ferguson in Geldnot? Ex-Liebhaber unterstützt sie

Sarah Ferguson (66) soll aktuell nicht nur mit einem massiven Image-Schaden, sondern auch mit finanziellen Sorgen kämpfen – und bekommt dabei offenbar Hilfe aus der Vergangenheit. Die frühere Herzogin von York, die nach den jüngsten Enthüllungen rund um ihre Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in Großbritannien schwer unter Druck steht, plant laut Blick einen radikalen Schritt: In England arbeitet Sarah demnach an einem Enthüllungsbuch über ihr Leben und ihre Zeit im royalen Umfeld, während sie parallel nach einem Verlag in den USA sucht. Unterstützung erhält sie hinter den Kulissen ausgerechnet von einem alten Weggefährten: Ex-Liebhaber Paddy McNally, ein früherer Formel-1-Magnat, soll sie finanziell und organisatorisch bei dem Projekt unter die Arme greifen.

Für Sarah ist das Buch offenbar Teil eines größeren Neustarts. Seit Monaten soll sie keinen festen Wohnsitz haben und zwischen Kliniken, Wellnessresorts und Sofas reicher Freunde pendeln – unter anderem in der Schweiz, in Portugal und im Nahen Osten, wie britische Medien berichten. Ein Palastinsider verriet gegenüber Blick, dass sie sich aktuell zwar in England aufhalte, aber weder bei ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor noch bei ihren Töchtern Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) lebe. Stattdessen arbeite die zweifache Mutter im Hintergrund an ihrem Comeback, getrieben von der Angst vor weiterer finanzieller Schieflage. Die Suche nach einem großen US-Verlag gilt dabei als entscheidend – auch, weil der Inhalt des geplanten Buches nach Einschätzung des Insiders wie ein Orkan über den Buckingham-Palast fegen und die königliche Familie heftig erschüttern könnte.

Sarahs lange Karriere im Rampenlicht war schon immer von Höhen und Tiefen geprägt. Viele frühere Fehltritte – von peinlichen Finanzdeals bis hin zu privaten Eskapaden – wurden ihr von der Öffentlichkeit verziehen, auch weil ihre schwierige Kindheit und familiäre Brüche immer wieder Thema waren. Aktuell soll die zweifache Mutter aber nicht nur unter dem Druck der Epstein-Enthüllungen leiden, sondern sich auch emotional von Teilen der Familie losgelöst fühlen, vor allem ihr Verhältnis zu engen Vertrauten innerhalb des Palastes gilt als belastet. In ihrem direkten Umfeld wird betont, wie sehr sie sich nach Stabilität und Loyalität sehnen soll – Eigenschaften, die Unterstützer wie Paddy McNally ihr über viele Jahre hinweg geboten haben. Während Sarah nun an ihrem Enthüllungsbuch feilt, scheint sie sich vor allem auf diese alten Bindungen zu stützen, um inmitten des Skandals Halt zu finden.

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Cap d’Antibes, 30. Edition, präsentiert von Chopard und dem Red Sea International Film Festival

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Imago Sarah Ferguson und Paddy McNally beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 13. Juli 1997

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Imago Sarah Ferguson, Duchess of York, bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney