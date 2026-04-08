Katie Price verliert zum siebten Mal ihren Führerschein

Katie Price (47) muss sich erneut auf ein Fahrverbot einstellen. Wie The Standard berichtet, wurde die Reality-TV-Darstellerin vergangene Woche vom Gericht dazu verurteilt, für sechs Monate kein Auto fahren zu dürfen. Ein auf ihren Namen registrierter Ford Capri war im Oktober vergangenen Jahres auf einer Landstraße in der Nähe des Dorfes Stutton in North Yorkshire mit rund 80 Meilen pro Stunde geblitzt worden – auf einer Strecke, auf der nur 70 Meilen pro Stunde erlaubt sind. Die Polizei schrieb Katie daraufhin zwei Briefe an ihre Adresse in West Sussex, um die Identität des Fahrers zu klären, doch die Schauspielerin reagierte weder auf das erste Schreiben vom 20. Oktober noch auf die Erinnerung vom 10. November. Nun wurde sie nicht nur wegen der fehlenden Antwort verurteilt, sondern muss außerdem eine Strafe von 660 Pfund, Gerichtskosten von 120 Pfund und eine Opferabgabe von 264 Pfund zahlen – insgesamt also über 1.000 Pfund.

Es ist bereits das siebte Mal seit 2010, dass Katie ihren Führerschein verliert. Die Gesamtdauer ihrer Fahrverbote beträgt mittlerweile mehr als sechs Jahre. Zu ihren bisherigen Vergehen zählen mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahren ohne Führerschein und sogar Trunkenheit am Steuer. Im Jahr 2021 bezeichnete eine Richterin Katies Fahrhistorie als "eine der schlechtesten, die ich je gesehen habe", nachdem die Reality-TV-Darstellerin betrunken, ohne Führerschein und ohne Versicherung einen Unfall verursacht hatte. "Sie scheinen zu denken, dass Sie über dem Gesetz stehen", sagte Bezirksrichterin Amanda Kelly damals zu ihr. In einem Podcast verriet Katie im vergangenen Jahr, dass es für sie inzwischen sehr schwierig geworden sei, eine Kfz-Versicherung zu bekommen.

Neben ihren zahlreichen Problemen mit dem Straßenverkehrsgesetz hatte Katie in den vergangenen Jahren auch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Britin, die als Model, Autorin und Reality-TV-Star bekannt wurde, durchlief Insolvenzverfahren in den Jahren 2019 und 2024. Bei einer Anhörung im Oktober wurde ihr von einem Richter nahegelegt, ihr "extravagantes Ausgabeverhalten" zu reduzieren, da fast die Hälfte ihres monatlichen Einkommens zur Tilgung ihrer Schulden verwendet werden müsse. Katie ist Mutter von fünf Kindern und untersteht bis Februar 2027 einer gerichtlichen Anordnung, die darauf abzielt, ihre Schulden zu begleichen.

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Imago Katie Price 2014 in ihrem weißen Bentley

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026