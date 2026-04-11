Blitzbesuch: Kim Kardashian fliegt 18.000 km für Lewis

Für gerade einmal 24 Stunden hat Kim Kardashian (45) einen 18.000 Kilometer langen Hin- und Rückflug auf sich genommen, um ihren neuen Freund Lewis Hamilton (41) in London zu besuchen. Die Realitystar-Unternehmerin soll am Montag von Los Angeles abgereist und am Dienstagnachmittag in Farnborough gelandet sein. Von dort aus ging es direkt weiter zu Lewis' rund 20 Millionen Euro teurer Villa in Kensington. Der Blitzbesuch beim Formel-1-Star sorgt für Aufsehen, zumal die beiden ihre Beziehung nur kurz zuvor auf Instagram öffentlich gemacht hatten.

Wie ein Insider gegenüber The Sun erklärte, sind beide fest entschlossen, ihre Beziehung trotz voller Terminkalender aufrechtzuerhalten: "Lewis und Kim sind zwei der beschäftigtesten Menschen im Showbusiness, aber sie sind entschlossen, alles dafür zu tun, sich zu sehen, wann immer sie etwas freie Zeit haben." Kim soll am Osterwochenende noch mit ihrer Familie zusammen gewesen sein und am Montagmorgen ein Fotoshooting in Los Angeles absolviert haben, bevor sie in den Flieger stieg. "Sie hatten nicht viel Zeit miteinander, weil sie in den USA Verpflichtungen hatte, zu denen sie zurück musste – aber es war Quality Time", so die Quelle weiter.

Kim und Lewis werden seit Februar dieses Jahres als Paar gehandelt, als sie gemeinsam auf einem Wochenendtrip in Europa gesichtet wurden – unter anderem in den Cotswolds und in Paris. Wenig später tauchten sie zusammen beim Super Bowl auf, im März reisten sie gemeinsam nach Utah und anschließend nach Tokio, wo Lewis auf Instagram ein Reel teilte, das Kim strahlend auf dem Beifahrersitz seines roten Ferrari zeigt. Zu dem Clip spielte der Rennfahrer den Song "Victory Lap" von Skepta, PlaqueboyMax und FredAgain. Nach Tokio kehrte Kim zunächst für die Osterfeiern mit ihren Kindern nach Hause zurück – ehe sie kurz darauf schon wieder den weiten Weg nach London antrat.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton, März 2026