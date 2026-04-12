Akten enthüllen dunkle Vergangenheit von Cora Schumachers Ex

Cora Schumacher (49) hat die Trennung von ihrem Freund Steven Bo Bekendam bereits öffentlich gemacht – und jetzt kommen immer schockierendere Details ans Licht. Ausgelöst wurde das Liebes-Aus zunächst durch eine anonyme Nachricht auf Instagram, in der eine Frau Cora darüber informierte, dass Steven ein geheimes zweites Leben führt. "Er ist tatsächlich noch verheiratet und hat Kinder. Er kümmert sich nicht um sie. Er hat seine Frau vergangenes Jahr betrogen, wurde erwischt und hat danach all die Brandstiftungen und Straftaten begangen. Hatte einen mentalen Zusammenbruch", fasst Cora den Inhalt der unheilvollen Nachricht gegenüber Bild zusammen.

Recherchen von Bild im Umfeld des 44-Jährigen in Texas sollen belegen, dass er wohl eine deutlich dunklere Vergangenheit hat, als Cora es zunächst ahnte. Steven soll absichtlich sein Haus in Brand gesetzt haben und versucht haben, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Auch von einem durch ihn verursachten Autounfall und einer anschließenden Flucht vor der Polizei ist die Rede. Eine Ex-Freundin, die nur einen Golfschläger abholen wollte, soll er mit einer Schrotflinte von seinem Grundstück verjagt haben. Diese Taten seien durch seine Bewährungshelferin bestätigt worden. Stevens Bewährung laufe noch fünf Jahre, der Kontakt zu seinen Kindern sei ihm aktuell untersagt.

Wie viel Cora zu welchem Zeitpunkt von der düsteren Vergangenheit ihres Ex gewusst hat, ist nicht ganz klar. "Steven flehte mich an, in unsere bessere, friedvolle Zukunft zu investieren. Wir sollten uns gegenseitig Kraft geben, damit wir unsere Vergangenheit hinter uns lassen können", schildert die Ex von Ralf Schumacher (50) in dem Interview. Nach und nach sei ihr jedoch klar geworden, dass Steven ihr zumindest in puncto Treue einen Bären aufbindet. Cora erklärt: "Ich begann immer mehr zu realisieren, dass er, während er unsere Zukunftspläne schmiedete, offenbar mindestens eine 'Side-Chick' im Schatten hielt und mich hinhalten wollte."

Heute versucht Cora, die Trennung zu verarbeiten und in ihrem eigenen Leben wieder Fuß zu fassen. Sie vermutet, Steven habe in ihr einen "finanziellen Fluchtweg" aus seiner Realität gesucht. "Es bricht mir das Herz, einen Mann zu sehen, der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte, er sich aber in seinen eigenen Lügen verirrt hat", beschreibt sie ihre gemischten Gefühle. Mittlerweile hat sie die Nummer des US-Amerikaners blockiert und wünscht sich, dass er in der Zukunft lernt, den "Wert von bedingungsloser Liebe" zu schätzen zu wissen.

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

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Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

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Instagram / coraschumacher Steven, Partner von Cora Schumacher

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher und ihr Partner, Februar 2026