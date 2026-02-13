US-Führerschein: Cora Schumacher genießt neue Freiheit

Cora Schumacher (49) sorgt mit einem weiteren Liebesmeilenstein für Gesprächsstoff: Die Reality-Bekanntheit hat in einer Instagram-Story am Donnerstag verkündet, dass sie jetzt offiziell mit einem internationalen Führerschein in den USA unterwegs sein darf. Cora, die derzeit zwischen Düsseldorf und den Staaten pendelt, hält darin stolz das neue Dokument in die Kamera und kokettiert mit dem Karnevalsstart: "11.10 Uhr offizielle Übergabe 'International driver's license', regeln die Weiber nicht sowieso immer alles?", schrieb Cora dazu. An ihrer Seite: Freund Steven Bo Bekendam, mit dem sie ihr Leben jenseits des Atlantiks weiter konkret plant.

Die Behörde hat Cora damit grünes Licht erteilt, auf amerikanischen Straßen selbst ans Steuer zu gehen – bisher musste Steven übernehmen. Der internationale Führerschein gilt ab sofort zwei Jahre; spätestens Anfang 2028 braucht Cora eine neue Fahrerlaubnis, sollte sie dauerhaft in den USA fahren wollen. Ob und wann sie komplett rübermacht oder sogar mit Steven zusammenzieht, ließ die ehemalige Dschungelcamperin offen. Bemerkenswert: Erst vor wenigen Tagen hatte Cora ihrem Ex öffentlich zur anstehenden Hochzeit mit dessen Partner gratuliert – nun setzt sie selbst das nächste praktische Zeichen für ihren Neuanfang.

Privat wirkt das Band zwischen Cora und Steven gefestigt. Kennengelernt haben sie sich über eine Dating-App, der erste Funke sprang trotz Distanz schnell über, und den Jahreswechsel verbrachten sie bereits gemeinsam in den USA. In Gesprächen schwärmten beide von gemeinsamen Plänen und einer ruhigen Zukunft zu zweit. Freunde beschreiben Cora als jemand, der gern anpackt und Alltagsdinge zügig regelt – passend zu ihrem Führerschein-Coup. Zwischen Videocalls, Besuchen in Texas und Rückflügen nach Deutschland füllt das Paar seinen Kalender mit viel gemeinsamer Zeit; kleine Rituale wie geteilte Morgenkaffees am Handy und spontane Musikabende sollen ihnen helfen, die Strecke zwischen Rhein und Prärie zu überbrücken.

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

