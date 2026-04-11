"Ungereimtheiten": Cora Schumacher gibt Trennung bekannt

Für Cora Schumacher (49) ist die Liebe erneut in die Brüche gegangen. Die TV-Bekanntheit hat ihre Beziehung zu dem US-Amerikaner Steven Bo Bekendam beendet. Das bestätigte sie gegenüber Bild. "Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet", erklärte sie. Die Worte, die danach folgen, klingen nach tiefer Enttäuschung: "Es bricht mir das Herz, einen Mann zu sehen, der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte. Er sich aber in seinen eigenen Lügen verirrt hat."

Der Grund für das Liebes-Aus liegt laut Cora in einer Reihe von Ungereimtheiten und Warnungen, die sie nicht mehr ignorieren konnte. Mehrere Frauen hätten sich bei ihr gemeldet – darunter eine Stephanie G. aus den USA, die Steven angeblich noch immer sehr nahesteht. "Immer mehr fielen mir in unserer Beziehung parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen auf, wie zum Beispiel im Dezember, als ich bei ihm in Texas war", sagte Cora. Der Verdacht, dass er ein Doppelleben führte, habe sich verfestigt: "Ich begann zu realisieren, dass er, während er unseren Schritt vor den Altar plante, offenbar mindestens eine andere Frau im Schatten hielt." Finanzielle Motive vermutet sie ebenfalls hinter der Beziehung: "Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein. Ich fühlte mich manipuliert. Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität suchte." Alle gemeinsamen Bilder hat sie inzwischen gelöscht, seine Nummer blockiert.

Dabei hatte sich Cora so viel erhofft. Kennengelernt hatten sich die beiden im Oktober 2025 über eine Dating-App. Im Januar machte die Kölnerin ihre Beziehung mit dem Texaner öffentlich – voller Begeisterung. Sie flog regelmäßig zu ihm nach Wichita Falls, die beiden telefonierten täglich. Am Valentinstag war sie noch bei ihm. Steven hatte ihr sogar den Schlüssel zu seiner Wohnung gegeben und von Heirat und einer gemeinsamen Farm gesprochen. Cora hatte damals sogar laut darüber nachgedacht, ihr Leben in Deutschland hinter sich zu lassen und nach Amerika zu ziehen. "Ich sehne mich nach einer Liebe, die ehrlich und auf Augenhöhe ist und in der man gemeinsam alt werden kann. Ich dachte, Steven wäre dieser Mann. Aber nein, er ist es leider nicht", sagte sie mit Tränen in den Augen.

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher und ihr Partner, Februar 2026

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Dezember 2025