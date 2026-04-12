Das isst Prinzessin Kate jeden Morgen zum Frühstück

Prinzessin Kate (44) setzt konsequent auf ein gleichbleibendes Frühstück, um fit und gesund zu bleiben. Jeden Morgen gibt es für die Prinzessin daher eine einfache Schale mit Haferbrei. Zusätzlich zum Haferbrei soll die Prinzessin laut Mirror auch gerne zu Smoothies greifen, die unter anderem Grünkohl, Spirulina, Matcha, Spinat und Blaubeeren enthalten. Wie Ernährungsexperten von BarBend nun erklären, ist dieses Ritual nicht nur lecker, sondern soll Kate auch dabei helfen, schlank und gesund zu bleiben. Die Haferflocken liefern ihr demnach ausreichend Energie für volle Terminkalender, sportliche Einheiten und den turbulenten Alltag mit ihren drei Kindern im königlichen Zuhause.

Passend zu ihrem gesunden Frühstück zieht sich auch Kates sportliche Routine durch ihren Alltag. Die dreifache Mama soll laut Mirror auf ein abwechslungsreiches Work-out setzen, das Cardio, Krafttraining, Radfahren, Rudern und Yoga verbindet. Juliana Leonardi, die leitende Personal Trainerin im David Lloyd Kensington, verriet zudem gegenüber dem Magazin Hello!: "Der Schlüssel zu einem schlanken, definierten Körper wie dem der Prinzessin von Wales, ohne zu viel Muskelmasse aufzubauen, ist, viele Wiederholungen mit wenig Gewicht zu machen." Jedoch scheint sich Kate besonders auf dem Tennisplatz wohlzufühlen: Sie ist Schirmherrin der Lawn Tennis Association und soll regelmäßig mit ihren Kindern Bälle schlagen.

Kate achtet seit ihrer überstandenen Krebsbehandlung offenbar deutlich bewusster auf ihre Gesundheit als noch in der Vergangenheit. Ihr Lebensstil soll sich dabei spürbar verändert haben, wie ein Insider kürzlich gegenüber dem Magazin OK! verriet. "Sie achtet sehr darauf, was sie isst, besonders in Bezug auf Zutaten, die das Immunsystem und die allgemeine Balance unterstützen", so der Insider. Nach all ihren gesundheitlichen Herausforderungen und der intensiven Zeit der Behandlung scheint es der Prinzessin heute insgesamt wieder deutlich besser zu gehen.

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Getty Images Catherine, Princess of Wales, beim Staatsbankett in St George's Hall auf Schloss Windsor

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Getty Images Prinzessin Kate nach dem Commonwealth Day Service an der Westminster Abbey, London, 9. März 2026

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Imago Prinzessin Middleton beim Kinderpicknick der Chelsea Flower Show in London, 2023