"Ein Traum": Renata Lusin teilt Geburtsbericht von Tessa

Renata Lusin (38) hat sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Tessa nun mit einem ausführlichen Geburtsbericht bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram teilte die Let's Dance-Profitänzerin bewegende Details darüber, wie sie die Geburt erlebt hat und die unterscheiden sich deutlich von dem, was sie bei ihrer ersten Tochter durchmachen musste. Tessa kam am 9. April 2026 im Klinikum Leverkusen durch eine Wassergeburt zur Welt – die zweifache Mama schwärmt in höchsten Tönen davon. "Nach einer wirklich extrem schweren Geburt mit Stella vor zwei Jahren war ich so gespannt, wie es dieses Mal mit Tessa sein wird. Ich habe schon gedacht, dass es doch nicht sein kann, dass alle Frauen so, so stark leiden müssen und so schlimme Erfahrungen machen müssen", schreibt sie.

In ihrem ausführlichen Post schildert Renata den Ablauf der Geburt Schritt für Schritt: Morgens um sieben Uhr spürte sie erste leichte Wehen, ab kurz vor elf badete sie zu Hause in der Wanne und um 13 Uhr kam sie im Kreißsaal an, wo Tessa schließlich um 16:15 Uhr geboren wurde. Komplett ohne Medikamente und mit minimalem Eingreifen der Hebamme. "Wie im Spa", beschrieb Renata die Erfahrung scherzhaft. Sie fügte hinzu: "Das zu erleben und alles zu spüren, war ein Traum für mich. Klar, waren es Schmerzen und Wehen, aber es war trotzdem eine wunderschöne Geburt und ein Erlebnis, das ich jeder Frau wünschen würde." Die Wassergeburt sei dabei nicht einmal geplant gewesen, betonte sie.

Der Kontrast zur ersten Geburt macht Renatas Schilderung besonders eindrücklich. Bei ihrer älteren Tochter Stella hatte sie vor zwei Jahren 32 Stunden Wehen, eine dreistündige Pressphase, einen Geburtsstopp bei den letzten acht Zentimetern sowie den Einsatz einer Geburtszange erlebt – und das trotz PDA in den letzten Stunden. Dass es nun so anders lief, war selbst für die Tänzerin kaum zu fassen. Mit ihrem Bericht möchte Renata auch anderen Frauen Mut machen: "Ich wollte Frauen Mut machen, dass es mit Geburt Nummer zwei ganz anders und viel, viel schöner sein kann." Ihr Mann Valentin Lusin (39), der ebenfalls als Profitänzer bei "Let's Dance" bekannt ist, war bei der Geburt dabei.

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, April 2026

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrem Baby, April 2026