Brustimplantate geplatzt? Kylie Jenners Fans in Sorge

Beim diesjährigen Coachella-Festival in Palm Springs sorgte Kylie Jenner (28) mit ihren Outfits nicht nur für Aufsehen – sondern auch für Beunruhigung bei ihren Fans. Der Realitystar war dort in mehreren tief ausgeschnittenen Tops zu sehen, die ihre Kurven betonten. Dabei glaubten einige Fans, auf einer Seite ihrer Brust ungewöhnliche Dellen entdeckt zu haben. Auf Reddit machten sich daraufhin viele Nutzer Sorgen, ob eines ihrer Brustimplantate möglicherweise gerissen sein könnte.

Kylie war beim Festival gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall Jenner (30) sowie Model Hailey Bieber (29) unterwegs und feierte das Event in ihrer großen Unterkunft in Palm Springs ausgelassen mit Freunden. Auf Fotos und Clips, die von Kylies Partytour im Netz kursierten, wollen Fans Auffälligkeiten an einer Brust entdeckt haben. Auf Reddit fragte deshalb ein Nutzer: "Ihre Brüste sind... klumpig? Was ist da los?" Ein anderer schrieb: "Warum sehen ihre Brüste so klumpig aus? Hat sie sich die nicht gerade machen lassen?" Und ein Dritter mutmaßte: "Ich frage mich, ob ein Implantat gerissen ist."

Kylie hatte 2023 erstmals öffentlich zugegeben, sich im Alter von 19 Jahren einer Brustvergrößerung unterzogen zu haben. Im vergangenen Jahr wurde sie dann noch konkreter: Als die TikTok-Influencerin Rachel Leary nach Details fragte, antwortete sie in den Kommentaren mit genauen Angaben zu ihrer Operation. Ihr Eingriff wurde vom Chirurgen Dr. Garth Fisher durchgeführt – einem bekannten Arzt, der schon seit Langem zum erweiterten Umfeld des Kardashian-Jenner-Clans gehört.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner präsentiert ihr Mega-Dekolleté, April 2026

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Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kylie Jenner, Coachella 2026