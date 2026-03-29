Prinzessin Kate setzt nach Krebsbehandlung auf Ernährung

Prinzessin Kate (44) hat bei einem Besuch im indischen Restaurant Bobby's in Leicester erstmals öffentlich über ihre Vorlieben beim Essen gesprochen und dabei eine klare Präferenz für bestimmte Zutaten offenbart. Die 44-Jährige war in dem Restaurant, um dort die Feierlichkeiten zum hinduistischen Holi-Fest zu würdigen. Während sie verschiedene Gerichte probierte, erkundigte sie sich gezielt nach den verwendeten Zutaten und zeigte sich besonders begeistert von frischem Koriander und Chili. "Ist das Koriander?", fragte Kate, bevor sie lächelnd erklärte: "Ich liebe Koriander und Chili." Insider berichten dem Magazin OK!, dass die Prinzessin seit ihrer Krebsbehandlung deutlich bewusster mit ihrer Ernährung umgehe und gezielt auf Lebensmittel setze, die ihr Wohlbefinden und ihre Genesung unterstützen.

Eine dem Palast nahestehende Quelle verriet dem Magazin, dass sich die Art und Weise, wie Kate ihre Ernährung gestaltet, spürbar verändert habe. "Es geht weniger um Genuss und mehr um Absicht. Sie achtet sehr darauf, was sie isst, besonders in Bezug auf Zutaten, die das Immunsystem und die allgemeine Balance unterstützen", so der Insider. Kate habe sogar eine gewisse Besessenheit entwickelt, wie bestimmte Zutaten wie Koriander ihrer Gesundheit zugutekommen könnten. Auch beim angebotenen Chai-Tee zeigte sich ihre Disziplin: Als ihr Zucker angeboten wurde, lehnte sie ab und entschied sich stattdessen nur für Milch. Nach dem Probieren bezeichnete sie das Getränk als "wunderbar". Ernährungsexperten betonen, dass Koriander Antioxidantien und Vitamin C enthält und mit einer besseren Verdauung und entzündungshemmenden Eigenschaften in Verbindung gebracht wird.

Der Besuch in Leicester war Teil von Kates schrittweiser Rückkehr zu öffentlichen Terminen, nachdem sie ihre Krebsbehandlung abgeschlossen hat. Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) übernimmt sie zunehmend mehr Aufgaben innerhalb der königlichen Familie und bereitet sich auf ihre künftige Rolle vor. Bereits 2023 hatte Kate in einem Radio-Interview über ihre Vorliebe für scharfes Essen gesprochen und erklärt, dass sie am Ende des Kochens oft zusätzliche Gewürze hinzufüge, während William mit starker Schärfe zu kämpfen habe. Ihre Leidenschaft für intensive Aromen ist also nicht neu, doch die bewusste Auswahl gesundheitsfördernder Zutaten scheint nach ihrer Erkrankung eine neue Priorität geworden zu sein.

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