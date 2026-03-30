Prinz William und Kate lehnen Treffen mit Harry und Frau ab

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben offenbar eine klare Haltung, wenn Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) im Sommer nach Großbritannien zurückkehren sollten: Die beiden wollen die Sussexes nicht sehen. Wie Quellen aus dem Umfeld des walisischen Paares gegenüber der Daily Mail bestätigen, habe sich ihre Position zu Harry und Meghan nicht verändert: "Sollte der König den Herzog und die Herzogin von Sussex einladen, bei ihm zu bleiben, ist das allein Sache Seiner Majestät. Die Haltung des Prinzen und der Prinzessin von Wales ist unverändert, und sie würden keine eigenen Treffen mit ihnen arrangieren, es sei denn, beide nehmen möglicherweise zusammen an einem offiziellen öffentlichen Termin teil."

Ein Freund von Harry erklärte zuvor gegenüber der Sunday Times, dass der Herzog von Sussex eine Einladung des Königs nach Sandringham begrüßen würde. "Wenn der König sagen würde: 'Komm und verbringe etwas Zeit mit der Familie', würde er das lieben", so die Quelle. Ob Harry tatsächlich kommen würde, hänge jedoch davon ab, wer dort sein werde. Sandringham ist das königliche Anwesen in Norfolk, auf dem auch William und Kate mit ihrem Landhaus Anmer Hall residieren.

Harry möchte demnach die Gelegenheit nutzen, um mehr Zeit mit seinem Vater zu verbringen und auch seinen Kindern Archie und Lilibet die Möglichkeit zu geben, ihren Großvater zu sehen. Die beiden Kinder haben Charles seit vier Jahren nicht mehr gesehen, zuletzt beim Platinjubiläum der verstorbenen Königin im Juni 2022. William und Harry sind seit dem Rückzug der Sussexes aus ihren royalen Pflichten im Jahr 2020 weitgehend entfremdet. Harry wird im Juli für etwa eine Woche in Großbritannien erwartet, um an Veranstaltungen anlässlich der bevorstehenden Invictus Games in Birmingham teilzunehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018