Gesangsvideo aus Afrika: Oliver Pocher übt Kritik an Sarah

Oliver Pocher (48) hat sich nun zu dem Video von Sarah Engels (33) geäußert, das die Sängerin zuletzt in die Kritik gebracht hatte. In einem Clip auf seinem Instagram-Kanal "Pocher-club" kommentierte der Comedian das Südafrika-Video, in dem Sarah mit einer Gruppe einheimischer Schulkinder ihren ESC-Song "Fire" singt. Dabei wählte er zwar einen ruhigen Ton, ließ es an Kritik aber nicht fehlen: "Sarah Engels hat ein bisschen Ärger bekommen unter der Woche. Ich habe das Video lustigerweise auch gesehen. Sie ist in Südafrika gewesen und hat mit einer Handvoll afrikanischer Kinder 'Fire' gesungen. Das ist ihr ein bisschen um die Ohren geflogen."

Oliver erklärte, er könne den Ansatz des Videos nachvollziehen, sehe aber ein grundsätzliches Problem darin. Als einen der Kritikpunkte nannte er das Bild, das dabei entstehe: "Zum einen, weil es so aussieht wie: 'Die weiße Frau kommt jetzt vorbei und singt nochmal mit den kleinen afrikanischen Kindern einen Song.'" Darüber hinaus merkte er an, dass es letztlich vor allem der Promotion für ihren eigenen Song diene. "Die haben den Song natürlich ganz sympathisch eingeprobt, aber ich kann den Ansatz verstehen, aber manchmal muss man nur, um Promo zu machen und seinen eigenen Song zu bewerben, was anderes machen", so der Entertainer. Mit einem sarkastischen Seitenhieb ergänzte er, er selbst hätte in der Situation alternativ seinen Song "Schwarz und Weiß" mit den Kindern gesungen. Sein Fazit fiel kurz und bündig aus: "Manchmal ist es einfach... Einfach lassen."

Bereits in den Tagen zuvor hatte die Aktion für eine hitzige Debatte gesorgt. Viele Follower warfen der Musikerin vor, die Kinder für ihre eigene Außendarstellung zu benutzen. "Wäre schön, wenn du fremde Kinder nicht für deine Gesangskarriere instrumentalisieren würdest", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fand deutliche Worte: "Sehr unangenehm. Kinder werden hier vorgeführt für Promo und den 'guten Zweck'." Obwohl es auch Lob gab, überwogen in der Kommentarspalte die kritischen Stimmen.

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Collage: Imago, IMAGO / Future Image Collage: Oliver Pocher und Sarah Engels

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026