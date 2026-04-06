Prinz George, Charlotte & Louis feiern Ostern im Partnerlook

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) sorgten am Ostersonntag für einen bezaubernden Auftritt im Geschwister-Look. Die drei jungen Royals besuchten gemeinsam mit ihren Eltern, Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), den traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf dem Gelände von Windsor Castle. Dabei trugen George und Louis beide marineblaue Anzüge mit hellblauen Krawatten, während Charlotte in einem hellblauen Chiffonkleid erschien, das sie unter einem beigefarbenen Mantel mit braunen Akzenten trug. Für die Familie war es das erste Mal seit 2023, dass sie gemeinsam am royalen Ostergottesdienst teilnahmen, berichtet das People Magazin.

Auch ihre Eltern stimmten ihre Outfits sichtbar auf die Kinder ab. William trug einen marineblauen Anzug mit blauer Krawatte und kombinierte damit im gleichen Stil wie seine Söhne. Kate entschied sich für ein cremefarbenes Ensemble des Labels Self-Portrait, der gleichen Marke, die laut dem Magazin Hello auch hinter Charlottes hellblauem Kleid steckt. Die Familie nahm den Gottesdienst gemeinsam mit König Charles (77), Königin Camilla (78) und weiteren Mitgliedern der royalen Familie wahr.

Es war nicht das erste Mal, dass die Wales-Familie in abgestimmten Outfits auftrat. Bereits bei einem Weihnachtsgottesdienst im Jahr 2025 hatten George, Charlotte und Louis ihre Looks mit ihren Eltern koordiniert. Die Jungen trugen damals marineblaue Anzüge mit weißen Hemden passend zu ihrem Vater, während Charlotte ein marineblaues Kleid mit weißem Kragen wählte. Georges Krawatte war in einem Waldgrünton gehalten, der Kates Mantelkleid aufgriff, während Louis' Krawatte sowohl Grün als auch Blau enthielt und so das Farbschema der Familie abrundete. Neben dem traditionellen Kirchgang feiern die Kinder Ostern auch mit kinderfreundlichen Aktivitäten wie Eiersuchen und natürlich viel Schokolade, wie William und Kate bereits während eines Videoanrufs mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens im Jahr 2020 verrieten.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Imago Prinzessin Charlotte, Catherine, Prinz George, Prinz Louis, Prinz William und James, Earl of Wessex beim Ostergottesdienst in Windsor

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Getty Images Prinz William mit Prinzessin Kate, sowie Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nach dem Oster-Gottesdienst 2026

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