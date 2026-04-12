Heidi Klum gewährt an Tag zwei vom Coachella Blick auf Po

Beim diesjährigen Coachella-Festival zeigt Heidi Klum (52) einmal mehr ihre Leidenschaft fürs Verkleiden. Hatte die Moderatorin an Tag eins noch mit wasserstoffblonder Perücke und weißer Schlumpfmütze für Aufsehen gesorgt, legte sie an Tag zwei gleich noch eine Schippe drauf. In einem Instagram-Reel ist sie mit langer schwarzer Mähne, dunklem Lippenstift und einer passenden Sonnenbrille zu sehen, wie sie über das staubige Festivalgelände in Kalifornien schlendert. Dabei gewährt sie in ihrem weißen Boho-Kleid einen frechen Blick auf Po und Spitzenunterwäsche.

Den ungewöhnlichen Look bezeichnete sie selbst als "Techno-Hexe". Während ihr Auftritt an Tag eins mit Schlumpfmütze und Platinperücke im Netz noch gemischte Reaktionen hervorgerufen hatte, fielen die Kommentare diesmal eindeutig positiver aus. Viele Fans schwärmten in den Kommentaren unter dem Clip, der Look sei "sehr hot" und sie sei "einfach wunderschön". Mit ihrem Tag-zwei-Outfit scheint die Verkleidungsqueen jetzt einen Nerv zu treffen.

Heidi ist längst für ihre Wandlungsfähigkeit bekannt – nicht nur zu Halloween, wenn sie mit ihrer legendären Party Jahr für Jahr Maßstäbe setzt. Auch bei Coachella liebt sie wechselnde Stylings und zeigt ihren Followern viele Momente davon in kurzen Videos. Schon auf der Anreise stimmte sie sich in einem Instagram-Clip auf den Musikmarathon ein und intonierte im Auto den berühmten "It's time"-Ruf von Mariah Carey (57), während sie ein Shirt der Popikone trug. Dass Heidi bei ihren Outfits immer wieder zwischen verspielt, glamourös und gewagt wechselt, gehört zu ihrem Markenzeichen – genauso wie der direkte Draht zu ihrer Community auf Instagram.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum beim Coachella Festival 2026

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Instagram / heidiklum Heidi Klum gewährt beim Coachella Festival 2026 einen Blick auf ihren Po

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Instagram / heidiklum Heidi Klum auf dem Coachella-Festival 2026

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