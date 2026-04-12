Katy Perry amüsiert sich über Justin Biebers Coachella-Show

Beim diesjährigen Coachella-Festival sorgte nicht nur Justin Bieber (32) für Gesprächsstoff, sondern auch Katy Perry (41) – und das vom Zuschauerrang aus. Justin stand erstmals als Headliner auf der Festivalbühne, doch sein Set war alles andere als eine klassische Popshow: Statt einer durchgeplanten Performance scrollte er live auf seinem Laptop durch YouTube, um seine eigenen Songs aufzurufen. Im Publikum war auch Katy, und eine Freundin filmte die Reaktion der Sängerin auf das ungewöhnliche Bühnengeschehen. In dem Clip, den Pop Crave veröffentlichte, witzelte Katy: "Gott sei Dank hat er YouTube Premium – ich will keine Werbung sehen."

Das Video verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Fans überschlugen sich in den Kommentaren mit Begeisterung über Katys Timing und Schlagfertigkeit. "Katy hat aus einem Bieber-Set eine Comedyshow gemacht – das Timing war wirklich perfekt", schrieb jemand. Ein anderer kommentierte: "Sie hat gesagt, was wir alle dachten!" Weitere Reaktionen lauteten unter anderem "Sie ist so echt" und "Sie ist buchstäblich die Lustigste". Justins Set hatte bereits um 23:25 Uhr begonnen und war mit Gerüchten über mögliche Verzögerungen durch starke Wüstenwinde gestartet. Trotzdem erschien er pünktlich – lässig in Shorts, Hoodie und Sonnenbrille.

Für Katy ist Coachella längst mehr als nur ein Arbeitsplatz – die Sängerin taucht immer wieder privat auf großen Festivals auf, wenn Kollegen auftreten. Justin wiederum wurde bei dem Event von Ehefrau Hailey Bieber (29) unterstützt, der er mehrere Songs seines Sets widmete. Dass Justin der Plattform YouTube in seinem Auftritt Raum lässt, kommt nicht von ungefähr: Dort begann seine Karriere, bevor er entdeckt wurde und weltweit durchstartete.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Justin Bieber, Katy Perry

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Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

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Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025