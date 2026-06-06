Carmen Geiss gesteht: Sie griff nach Überfall zu Drinks

Knapp ein Jahr nach einem bewaffneten Überfall auf ihre Villa in Saint-Tropez hat Carmen Geiss (61) nun erschütternde Details über die Folgen jener Nacht preisgegeben. In einem Interview mit RTL gestand die Realitystar-Unternehmerin, dass sie zeitweise sehr viel Alkohol getrunken habe, um die traumatischen Erinnerungen zu betäuben. "Manchmal träume ich noch davon, dann wache ich schweißgebadet auf. Aber gut, ich versuche manchmal so viel zu trinken, dass ich da nicht drüber nachdenken muss", offenbarte sie. Auf die ungläubige Nachfrage hin bestätigte sie: "Ja, hab ich auch eine ganze Zeit gemacht."

Auch ihr Mann Robert Geiss (62) kämpft mit den Nachwirkungen des Überfalls, der sich in der Nacht zum 15. Juni in ihrer Villa ereignet hatte und von Überwachungskameras festgehalten worden war. Carmen berichtete weiter, dass sie seitdem nachts kaum noch schlafen könne – "selbst mit Tabletten." Selbst entspannte Abende auf der Couch seien belastet: "Dann ist man immer wieder der Meinung, es kommen wieder Leute rein. Das hat schon echt was mit uns gemacht. Man schreckt vor dem Fernseher mindestens am Abend zehnmal auf." Wer bemerkt hat, dass mit Carmen etwas nicht stimmt, und mehr zu ihrer Alkoholbeichte erfahren möchte, kann das in der Sendung "Exclusiv" bei RTL sehen – am Samstag und Sonntag um 17.45 Uhr aus Monaco.

Der Überfall hatte für Carmen und Robert nicht nur psychische Spuren hinterlassen. Neben dem Schock musste die Unternehmerin auch mit dem Verlust materieller Dinge umgehen. So wandte sie sich nach der Tat öffentlich an ihre Fans auf Instagram und bat um Hilfe bei der Suche nach einer gestohlenen Designer-Handtasche. Für sachdienliche Hinweise bot sie einen Finderlohn von 1.500 Euro an.

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018

Anzeige Anzeige

Imago Carmen und Robert Geiss, Oktober 2024