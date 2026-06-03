TV-Scherz: Carmen Geiss teilt gegen Sebastian Pufpaff aus

Carmen Geiss hat auf Instagram gegen "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff ausgeteilt – und das direkt nach der Ausstrahlung der Sendung. In der aktuellen Folge des ProSieben-Formats nahm Sebastian eine Szene aus der RTLZWEI-Realityserie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" aufs Korn. Er kündigte die Familie im Studio als "unsere Lieblings-Nerv-Familie" an und meinte, die Geissens seien "eher bekannt fürs Trash-TV, jedoch mit der richtigen Synchro wird das auf einmal Premium-Content." Zu sehen war ein Streit im Privatjet zwischen Tochter Shania (21) und Vater Robert (62), der anschließend mit den Stimmen professioneller Synchronsprecher neu vertont wurde – zur sichtlichen Belustigung des Moderators.

Noch am selben Abend griff Carmen den Clip in einem eigenen Beitrag auf. Die Unternehmerin scherzte dabei zunächst über die ungewöhnliche Senderfamilie: "Also mal ganz ehrlich: Wir gehören inzwischen wohl schon fast zur ProSieben-Familie – zumindest gefühlt bei 'TV Total', obwohl wir eigentlich von RTLZWEI kommen." Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf Sebastians Nachnamen und fragte ihre Community: "Heißt Sebastian Pufpaff wirklich Sebastian Pufpaff? Oder hat sich da irgendwann jemand einen Scherz erlaubt und der Künstlername ist einfach geblieben?" Denn, so Carmen weiter, klinge der Name für sie wie: "Sebastian geht in den Puff ... und paff ist er wieder raus!" Zugleich betonte die Zweifachmama, dass ihr Post kein böser Angriff sei: "Lieber Sebastian, falls du das liest: Bitte nimm's mit Humor – wir lachen nicht über dich, sondern darüber, dass dein Name einfach zu gut ist, um wahr zu sein!"

Eine öffentliche Reaktion von Sebastian selbst blieb bislang aus. Dafür meldeten sich Carmens Follower in den Kommentaren zu Wort. Mehrere Nutzer klärten den Realitystar auf, dass es sich tatsächlich um seinen echten Namen handelt. Ein Fan schrieb: "Es ist wirklich sein echter Name. Ich hoffe, ihr nehmt eure Ausschnitte bei 'TV Total' auch mit Humor. Jeder kann auch über sich selbst lachen und es mit Humor nehmen." Carmen und ihre Familie gehören schon seit Jahren zu den bekanntesten Realitygesichtern im deutschen Fernsehen. Gemeinsam mit Ehemann Robert und den Töchtern Davina (23) und Shania steht sie regelmäßig für ihre RTLZWEI-Doku vor der Kamera, in der es neben Luxus und Reisen auch immer wieder um das familiäre Miteinander geht.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / carmengeiss, Getty Images Collage: Carmen Geiss und Sebastian Pufpaff

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023