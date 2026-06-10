Ohne ihre Töchter: Die Geissens planen neues Luxus-Projekt

In der neuen und vorerst letzten Folge der Reality-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" vor der Sommerpause steht ein großes Projekt im Mittelpunkt: die rund 900 Quadratmeter große Mega-Villa der Familie in Saint-Tropez. Für den Innenausbau des Traumanwesens reisen Robert (62) und Carmen Geiss (61) gemeinsam mit ihren Töchtern Davina Shakira Geiss (23) und Shania Tyra Geiss (21) nach Südtirol, um Möbel, Böden und Badezimmer auszuwählen. Dabei gibt es jedoch eine Überraschung für die Schwestern: Die neue Villa soll offenbar kein Dauerwohnsitz mehr für die Geissens-Töchter werden.

Beim Thema Einrichtung stellt sich schnell heraus, dass Davina und Shania kaum Mitspracherecht haben. Als Davina vorsichtig anmerkt, dass sie ebenfalls in der Villa lebe, bremst Robert sie aus: "Du kommst nur ab und zu vorbei. Nach Saint-Tropez darfst du nur noch tageweise kommen." Carmen legt mit einem Seitenhieb nach: "Nur wenn du lieb bist!" Davina zeigt sich sichtlich enttäuscht: "Angeblich dürfen wir gar nichts aussuchen. Ich weiß gar nicht, warum wir hier sind." Auch Shania hat wenig Hoffnung: "Wir sind dabei, die zu unterstützen, aber auf uns hören, werden die sowieso nicht."

Froh über den Neustart beim Bauprojekt zeigt sich vor allem Robert. Denn lange hatte die Familie Ärger mit ihrem bisherigen Architekten – nun ist der Streit vorbei. "Der alte Architekt ist weg", erklärt er erleichtert. Carmen ergänzt: "Der Architekt hat uns gekündigt, aber eigentlich muss die Sonne jetzt aufgehen." Bei der Besichtigung der Baustelle lässt sich allerdings schon ein zukünftiger Rechtsstreit erahnen, denn der französische Architekt könnte mutmaßlich für Pfusch am Bau verantwortlich sein. Bleibt also abzuwarten, wie es auf der Chaos-Baustelle weitergeht.

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RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

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Getty Images Shania Geiss und Davina Geiss beim Screening von "Das Geträumte Abenteuer" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026