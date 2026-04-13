Esther Schweins verlässt "Let's Dance" wegen Verletzung

Für die Fans von Let's Dance kommt diese Nachricht völlig überraschend: Esther Schweins (55) muss die aktuelle Staffel vorzeitig verlassen. Die Schauspielerin hatte sich bereits vor ihrem Start in der Show zwei Rippen gebrochen – trotzdem trat die 55-Jährige zunächst auf dem RTL-Parkett an und biss sich an der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (45) durch die schmerzhaften Trainingsstunden. Doch nun haben die Ärzte die Reißleine gezogen, wie RTL bekanntgibt. "Esther hat zwei gebrochene Rippen, also die hat sie schon länger angeknackst, jetzt sind sie komplett durch. Das macht uns das Training schwer", erklärt Massimo im Interview mit dem Sender.

Dabei galt Esther in der bisherigen Staffel als echtes Stehaufmännchen, die sich von ihrem doppelten Rippenbruch nicht unterkriegen lassen wollte. Hinter den Kulissen soll sie immer wieder versucht haben, sich mit Schonung und medizinischer Betreuung fit zu halten, um weiter auftreten zu können. Inzwischen habe sich jedoch eine der beiden gebrochenen Rippen verschoben, weshalb die behandelnden Ärzte entschieden haben, dass ein weiterer Einsatz auf dem Parkett zu riskant wäre. Für Esther platzen damit große Tanzpläne, die sie sich für ihre Teilnahme zurechtgelegt hatte. Während ihr Aus für viel Bedauern sorgt, steht der Ersatz bereits fest: An ihrer Stelle rückt Bianca Heinicke (33) nach, wie der Sender erklärt.

Für Bianca, vielen besser bekannt als Bibi von "BibisBeautyPalace", bedeutet Esthers Exit bei "Let's Dance" ein unerwartetes TV-Comeback. Die Influencerin, die sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kehrt damit auf eine der größten Unterhaltungsshowbühnen im deutschsprachigen Raum zurück. Es ist ihre zweite Chance auf dem Tanzparkett, nachdem sie vergangenen Freitag in Show fünf ausgeschieden war. Fans dürfen gespannt verfolgen, wie sich die zweifache Mutter am kommenden Freitag schlagen wird. Bianca hatte sich in der Vergangenheit vor allem über YouTube und Social Media eine riesige Fangemeinde aufgebaut und war dadurch zu einer der bekanntesten deutschen Netzpersönlichkeiten geworden.

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

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