"Let's Dance"-Milano verrät: Läuft was mit Begleiterin Zoe?

Wirbel um Rapper Milano (27) bei Let's Dance: Wer ist die geheimnisvolle Frau an seiner Seite? Bei der aktuellen Staffel der Tanzshow sorgt der Musiker nicht nur mit seinen Tanzeinlagen für Gesprächsstoff, sondern auch mit einer attraktiven Brünetten, die ihn regelmäßig begleitet. Ihr Name: Zoe. Eine RTL-Reporterin hakte jetzt bei Milano direkt nach und fragte ihn, ob er seine Freundin mitgebracht habe. Der Rapper lachte und stellte klar: "Meine Freundin? Also ich bringe Zoe mit. Sie ist eine gute Freundin." Auch Zoe selbst, die in dem Clip ebenfalls zu sehen ist, bestätigte das gegenüber dem Sender mit einem Lächeln: "Nur eine Freundin."

Die Gerüchte um die beiden kamen jedoch nicht von ungefähr: Erst wurden Milano und Zoe gemeinsam in einem Kölner Restaurant fotografiert, dann umarmte er sie nach seiner "Let's Dance"-Performance vor laufender Kamera herzlich. Doch auch dafür hat er eine simple Erklärung. "Das war nur eine freundschaftliche Umarmung. Letzte Woche war meine Mama da, die habe ich auch umarmt. Jeden, der zu mir kommt, den umarme ich", sagte er im Interview – und grinste dabei. Zu den Liebesgerüchten meinte er außerdem: "Das sind nur Gerüchte. Wie gesagt, Zoe und ich verstehen uns sehr gut, wir sind wirklich nur befreundet, sehr gut befreundet. Wir sind so oft gemeinsam draußen unterwegs." Dass die Spekulationen damit aufhören werden, glaubt er allerdings nicht. "Das ist normal bei uns", erklärte Milano, der davon ausgeht, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass solche Gerüchte über ihn kursieren.

Milano, mit bürgerlichem Namen Milane Baybah, wurde am 31. Mai 1998 geboren und machte sich zunächst als Musiker einen Namen. Inzwischen ist er auch als Social-Media-Star bekannt und hat damit eine treue Fangemeinde aufgebaut – die nur zu gerne über seinen Beziehungsstatus spekuliert. Mit seinem Auftritt bei "Let's Dance" wagt er nun einen weiteren Schritt in der Öffentlichkeit – und beweist, dass er auch abseits des Mikrofons für Unterhaltung sorgen kann.

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