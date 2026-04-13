Nach "Nightfever": Sam Dylan hat Angst vor Bruch mit Serkan

In seiner neuen Reality-Talkshow "Nightfever" hat Sam Dylan (35) für ein unerwartetes Wiedersehen gesorgt – und sich damit möglicherweise Ärger mit einem engen Freund eingehandelt. Serkan Yavuz (33) war als Gast in die Show eingeladen, ohne zu wissen, dass auch seine Ex-Freundin Vanessa Brahimi auftauchen würde. Das Treffen der beiden ehemaligen Turteltauben sorgte für Zündstoff. Serkan ließ Sam gegenüber bereits in der Sendung durchblicken, dass er ihm die Sache noch heimzahlen würde. Jetzt, nach der Ausstrahlung, hofft Sam auf ein klärendes Gespräch – und macht sich Sorgen um die Freundschaft.

Gegenüber Promiflash sprach Sam offen darüber, dass er das Gespräch mit Serkan suchen will: "Natürlich, ich nehme ihn mir gleich zur Seite, und ich hoffe, er ist mir jetzt nicht so böse. Ich meine, das ist jetzt nicht der 'Kölner Treff' – dass es hier ein bisschen mehr zur Sache geht, ist klar. Das ist ja eine Reality-Talkshow", erklärte er. Dabei betonte Sam die Bedeutung der Freundschaft: "Serkan ist ein Freund von mir. Und ich möchte, dass hier keiner irgendwie schlecht nach Hause geht." Auch Vanessa zeigte sich versöhnlich – sie lobte Sam nach der Show sogar öffentlich auf Instagram für das, was er mit "Nightfever" auf die Beine gestellt hat.

Es war das erste persönliche Aufeinandertreffen zwischen Serkan und Vanessa seit dem Aus ihrer Beziehung. Sam spricht offen darüber, dass bei Serkan und Vanessa noch Gefühle im Spiel seien und viele Zuschauer ähnliche Situationen aus eigenen Beziehungen kennen dürften. "Vanessa tut mir auch leid – da sind noch Gefühle im Spiel, das sieht man auch. Aber was soll Serkan machen, wenn die Gefühle nicht mehr da sind?", sagte der Realitystar gegenüber Promiflash. Serkan hatte die Beziehung zu Vanessa per Telefon beendet – und die beiden hatten sich danach bis zum Aufeinandertreffen in "Nightfever" nicht mehr gesehen. Dass das Wiedersehen ausgerechnet live vor Publikum stattfand, sorgte für einen spürbaren Stimmungsumschwung in der Sendung.

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026