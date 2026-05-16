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Umut Tekin
Nach "Nightfever"-Drama: Sind Sam & Umut Tekin noch Freunde?

Nach "Nightfever"-Drama: Sind Sam & Umut Tekin noch Freunde?

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

In Sam Dylans (35) Talkshow "Nightfever" ist es vor einigen Wochen zu einem handfesten Eklat gekommen, als Reality-TV-Star Umut Tekin (28) unverhofft auf Serkan Yavuz (33) traf. Die Situation eskalierte so heftig, dass die Security eingreifen musste. Jetzt hat Umut gegenüber Promiflash verraten, wie er im Nachhinein zu Sam steht. Schließlich hatte der Moderator ihn in die Sendung eingeladen, ohne ihm zu verraten, wen er dort treffen würde.

"Ich glaube, bei uns ist das so eine Hassliebe. Wir können mal streiten. Wir können mal mit, aber auch ohne einander. Irgendwie. Ohne mir Bescheid zu geben, war das nicht cool gewesen, dass er dann auf einmal auf jemanden – sage ich mal – trifft, sagt man das so? Wie auch immer. Ja, und das war einfach nicht cool gewesen", erklärte Umut im Promiflash-Interview. Die Freundschaft zwischen den beiden scheint trotz allem nicht vollständig gebrochen zu sein. Umut berichtete außerdem, dass Sam und er nach dem Vorfall noch einmal ausführlich miteinander geredet hätten. Zudem erhob Umut Erpressungsvorwürfe gegen Serkan – ließ diese Aussage allerdings ohne weitere Details stehen.

Das Aufeinandertreffen in der Show hatte für ordentlich Zündstoff gesorgt: Umut und Serkan sind schon länger nicht gut aufeinander zu sprechen. Als die beiden unerwartet im selben Studio saßen, knallte es lautstark vor laufenden Kameras. Auslöser des Streits war unter anderem Serkans Verhalten gegenüber Vanessa Brahimi, die er offenbar gelovebombt und dann fallengelassen hatte. Umut warf Serkan dabei auch vor, seiner Ex Emma Fernlund (25) einen Heiratsantrag machen zu wollen. Schließlich musste das Produktionsteam Serkan aus der Show herausführen.

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Wie findet ihr, dass Sam Umut ohne Vorwarnung auf Serkan treffen ließ?
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