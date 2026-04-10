Nach Trennung: Serkan Yavuz & Vanessa begegnen sich erstmals

Ein überraschendes Wiedersehen hat bei der neuen Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (35) für ordentlich Zündstoff gesorgt. Serkan Yavuz (33) war als Gast eingeladen und wusste nicht, dass auch seine Ex-Freundin Vanessa Brahimi auftauchen würde. Sam hatte ihn zuvor bereits auf Vanessa angesprochen, als sie plötzlich den Raum betrat – Serkan und das Publikum lachten noch, doch die Stimmung kippte schlagartig. Die beiden begrüßten sich per Handschlag. Es war das erste Mal seit ihrer Trennung, dass die beiden sich wiedersahen, denn Schluss gemacht hatte Serkan per Telefon.

Vanessa ließ in der Sendung kein gutes Haar an ihrem Ex. Sie warf ihm vor, während der gesamten Beziehung nie zu ihr gefahren zu sein – dabei liege Frankfurt gerade einmal eine Stunde entfernt. "Du warst in der Beziehung nicht ein einziges Mal bei mir zu Hause. Du schaffst es nicht mal, zu mir zu fahren wie ein Mann", konfrontierte sie ihn. Serkan entgegnete lediglich, er habe keine Zeit gehabt. Vanessa erinnerte außerdem an einen gemeinsamen Urlaub in Lappland, den Serkan ihr geschenkt hatte. "Er schenkt mir meinen Traumurlaub, nur um ihn kaputtzumachen. Er hat mich jeden Tag angemeckert oder angemotzt", schilderte sie. Eine richtige Aussprache habe es nach der Trennung nie gegeben. Serkan räumte schließlich ein: "Ich habe dir am Telefon gesagt, dass ich erkannt habe, dass ich mir Gefühle eingeredet habe. Es ist nicht meine Absicht, dir wehzutun."

Hinter dem kurzen Liebesglück steckt offenbar mehr, als zunächst zu vermuten war. Serkan gestand offen, sich nach seiner Trennung von seiner Ex Samira Yavuz (32) viel zu schnell in eine neue Beziehung gestürzt zu haben. "Ich glaube, ich wollte meine kaputte Welt wieder zusammenbauen. Ich wollte in dieser Zeit irgendwas verdrängen, etwas zu beschönigen", erklärte er. Bereits sein Therapeut habe ihn nach dem Lappland-Urlaub darauf hingewiesen: "Herr Yavuz, glauben Sie mir, Sie versuchen eine Lücke zu füllen, um Dinge zu kompensieren, die vielleicht noch gebrochen sind." Serkan und Vanessa waren nach nur zwei Wochen des Schreibens zusammengekommen – und nach dem gemeinsamen Urlaub bereits wieder getrennt.

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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