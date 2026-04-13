Renata Lusin verrät: Ähneln sich Töchter Stella und Tessa?

Renata Lusin (38) ist frischgebackene Zweifachmama – und teilt mit ihren Fans jetzt erste Beobachtungen über ihre beiden Töchter. In ihrer Instagram-Story hat die Profitänzerin verraten, inwiefern sich die kleine Tessa und die große Schwester Stella ähneln – und wo die Unterschiede liegen. "Sie sehen sich ähnlich, natürlich, aber anders. Tessa hat auch sehr viele Haare, aber mehr gerade als bei Stella. So, so spannend. Und sie ist viel, viel ruhiger als Stella. Hauptsache, Mamas Titi ist da", schreibt Renata.

Gleichzeitig deutet die Tänzerin auch an, dass es nicht nur Positives zu berichten gibt. "Wollte mich persönlich heute melden. Muss leider auf morgen verschieben. Es gibt eine doofe Nachricht. Aber wir kriegen es hin", lässt sie ihre Follower wissen. Was genau hinter dieser Nachricht steckt, verriet sie bislang nicht.

Renata und ihr Ehemann Valentin Lusin (39) sind bereits Eltern der kleinen Stella, die im März 2024 zur Welt kam. Als Renata mit der neugeborenen Tessa aus dem Krankenhaus nach Hause zurückkehren konnte, warteten Valentin und Stella zu Hause auf die beiden. Renata beschrieb Stella als "so zärtlich zu Tessa" – die Große sei auf einen Schlag so sehr gewachsen. Renata ist seit vielen Jahren als Profitänzerin bekannt, unter anderem durch ihre Teilnahme bei der Tanzshow Let's Dance.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026