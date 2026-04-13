Stella wartet: Renata Lusin darf mit Baby Tessa nach Hause

Renata Lusin (38) und ihre neugeborene Tochter sind endlich in ihren eigenen vier Wänden angekommen – und da warteten Papa Valentin (39) und ihre ältere Tochter Stella schon ganz gespannt und voller Vorfreude. "Nun sind wir zu Hause! So viele süße Überraschungen von Freunden und Familie. Stella ist so zärtlich zu Tessa. Nun ist sie eine große Schwester. Kann es kaum glauben. Auf einmal ist sie so stark gewachsen", erklärt Renata ihren Fans in einem neuen Instagram-Beitrag.

In dem Beitrag teilt die Let's Dance-Bekanntheit auch einige Bilder von ihren glücklichen Gesichtern bei der Ankunft oder den niedlichen Präsenten, die Mama und Tochter zu Hause erwarteten. Außerdem postet sie ein Video, in dem die zwei Schwestern bei einem ihrer ersten Aufeinandertreffen festgehalten sind. Nebeneinanderliegend schaut sich Stella ihr kleines Schwesterchen ganz neugierig, aber ebenso behutsam an, während Valentin sie mit einigen Worten ermutigt. "Die Kennenlernzeit zu viert beginnt", schwärmt Renata.

Renata und Valentins zweite Tochter erblickte am 9. April das Licht der Welt. Mit einem Bild aus dem Krankenhaus und den Worten "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen" weihte das Paar seine Fans auf Instagram ein. Die zweite Geburt verlief für Renata ohne Komplikationen, es war "wie im Spa", berichtete sie später. "Das zu erleben und alles zu spüren, war ein Traum für mich. Klar, waren es Schmerzen und Wehen, aber es war trotzdem eine wunderschöne Geburt und ein Erlebnis, das ich jeder Frau wünschen würde", gab sie in ihrem Geburtsbericht zu verstehen.

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrem Baby, April 2026