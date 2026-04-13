Sam Dylan verrät: So will er erste "Nightfever"-Show toppen

Die erste Liveshow von "Nightfever" unter der Leitung von Sam Dylan (35) hat für jede Menge Zündstoff gesorgt. Realitystar Serkan Yavuz (33) traf dort nicht nur auf seine Ex-Freundin Vanessa Brahimi, sondern stand plötzlich auch seinem Erzfeind Umut Tekin (28) gegenüber. Die Situation eskalierte dabei so stark, dass sogar die Produktion eingreifen musste, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Im Interview mit Promiflash kündigt Sam jetzt an, wie er diesen explosiven Auftakt in den kommenden Shows noch übertreffen will.

Denn dem Moderator zufolge ist das Drama bei "Nightfever" längst noch nicht vorbei. "Ich kann euch versprechen: Es wurden noch mal richtig geile Gäste für die nächsten Shows eingeladen. Und es bleibt spannend, auf jeden Fall. Die Emotionen werden auch beim nächsten Mal wieder hochkochen", verspricht Sam und fügt hinzu: "Ich glaube, das ist wirklich ein Format – das hat man jetzt noch mal gebraucht. Es kommt noch so viel anderes: Wir haben auch noch einen Lügendetektor – den haben wir heute ja gar nicht gebraucht, weil es schon so explosiv war." "Nightfever" werde in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch für weitere Plottwists sorgen, versichert Sam den Zuschauern.

Es war das erste Mal seit ihrer Trennung, dass Vanessa und Serkan wieder aufeinandergetroffen sind – und dann auch noch vor laufenden Kameras. Die Influencerin hat ihrem ehemaligen Partner dort vorgeworfen, sie während ihrer Beziehung mit einer anderen Frau betrogen zu haben. Serkan dementierte diese Anschuldigungen. Dass nun zusätzlich noch Umut Tekin in die Show kam und die Lage vollends eskalieren ließ, dürfte die Erwartungen an das Format für viele Zuschauer noch weiter nach oben geschraubt haben.

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"