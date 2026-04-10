Er dementiert es: Vanessa wirft Serkan Yavuz eine Affäre vor

Vanessa Brahimi erhebt schwere Vorwürfe gegen Realitystar Serkan Yavuz (33): Die Ex-Freundin des zweifachen Vaters behauptet in der Reality-Talkshow "Nightfever", er habe sie während ihrer Beziehung mit einer anderen Frau betrogen. "Mir wurde nach der Trennung gesagt, dass Serkan zeitgleich eine andere Freundin hat. Die Freundin hat sich aufgeregt, dass er mit mir in Lappland war", behauptet Vanessa vor dem Publikum. Demnach soll sich die angebliche Freundin vor allem wegen eines Fotos aufgeregt haben, das die beiden kuschelnd im Flugzeug zeigt – darauf schlief Vanessa an Serkan angelehnt. Der Realitystar dementiert diese Vorwürfe.

Die Person, die das Bild aufnahm, soll von Serkan daraufhin mit anwaltlichen Konsequenzen bedroht worden sein. Er selbst bestreitet die Vorwürfe jedoch vehement: "Es gibt niemanden, ich mache doch nicht 20 Mal den gleichen Fehler." Um das Ganze weiter anzuheizen, zückte Vanessa auf der Bühne einen Schlüssel und präsentierte ihn dem Publikum mit einer spitzen Bemerkung in Richtung seiner Ex Samira Yavuz (32): "Ach, hier. Hat Samira etwa noch nicht danach gefragt?" Damit spielte sie auf Gerüchte an, dass Serkan und seine Ex-Partnerin Samira ein Liebes-Comeback planen könnten. Serkan stellte dazu klar: "Man wird uns immer zusammen sehen, weil wir zwei gemeinsame Töchter haben."

Bei ihrem überraschenden Wiedersehen in der Talkshow schlug die Stimmung zwischen Serkan und Vanessa schnell um. Zunächst herrschte noch Gelächter, doch direkt nach Vanessas Eintritt ins Studio wurde es frostig. Die beiden hatten sich seit ihrer Trennung, die Serkan per Telefon verkündet hatte, nicht mehr gesehen. Vanessa rechnete gnadenlos mit dem Realitystar ab. "Du warst in der Beziehung nicht ein einziges Mal bei mir zu Hause. Du schaffst es nicht mal, zu mir zu fahren wie ein Mann", warf sie ihm vor. Serkan erklärte darauf nur, er habe keine Zeit gehabt.

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

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