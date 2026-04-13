Sydney Sweeney schockiert Fans mit Baby-Kostüm in "Euphoria"

Ein neuer Teaser zur dritten Staffel der Hitserie Euphoria sorgt derzeit für mächtig Wirbel im Netz. Zu sehen ist darin Schauspielerin Sydney Sweeney (28) in einer Aufmachung, die viele Zuschauer schockiert zurückgelassen hat: Die 28-Jährige erscheint komplett als Baby verkleidet – inklusive Schnuller. In der Szene scheint ihre Figur Cassie offenbar Content für OnlyFans zu drehen. Wie das Portal TMZ berichtet, reagierten Fans mit Unverständnis und scharfer Kritik auf den Clip, der kurz vor Staffelstart veröffentlicht wurde. Viele User fragen sich, wie die einst als edgy gefeierte HBO-Serie bei so einer Storyline gelandet ist.

In den sozialen Medien entlädt sich ein regelrechter Shitstorm gegen Macher Sam Levinson und Hauptdarstellerin Sydney. User werfen der Produktion vor, Grenzen zu überschreiten und Sexualität mit Kindheitsästhetik zu vermischen. Ein Kommentar, den TMZ zitiert, bringt den Frust auf den Punkt: "Sydney, Girl, du kannst zu Szenen 'Nein' sagen." Andere schreiben, Cassie sei mit diesem Plot komplett zerstört worden. Besonders heftig diskutiert wird der Vorwurf, die Serie normalisiere Pädophilie, manche sprechen von "Albtraum" und "komplett verstörend". Dass "Euphoria" immer wieder mit Tabus gespielt hat, ist den Fans bewusst – doch diesmal sehen viele Beobachter eine neue Eskalationsstufe erreicht, noch bevor die neuen Folgen überhaupt ausgestrahlt wurden.

"Euphoria" ist seit seinem Start bekannt für provokante Inhalte und das Ausloten von Grenzen – etwa in der Darstellung von Drogenkonsum, Sexualität und psychischer Erkrankung unter Jugendlichen. Die Serie läuft beim US-Sender HBO und hat Sydney in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Gesichter Hollywoods gemacht. Ihre Rolle der Cassie Howard bescherte ihr breite Aufmerksamkeit und zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen. Staffel drei der Serie wurde nun endlich nach einer längeren Pause veröffentlicht – und steht bereits noch vor der ersten Folge unter besonderer Beobachtung.

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Getty Images Sydney Sweeney im Oktober 2025

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Getty Images Sam Levinson, Regisseur

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood