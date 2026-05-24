Sam Levinson hält dritte "Euphoria"-Staffel für die beste

Sam Levinson hat sich klar positioniert: Die dritte Staffel seiner HBO-Serie Euphoria sei die stärkste, die das Team je produziert habe. Bei einer Sonderveranstaltung der American Cinematheque im Aero Theatre in Santa Monica nahm der Serienmacher gemeinsam mit Filmemacher Jason Reitman (48) an einer Vorführung der sechsten Folge der aktuellen Staffel teil. Dabei richtete er eindringliche Worte an die Fans der Show: Die finalen beiden Episoden sollten unbedingt sofort beim Erscheinen geschaut werden. "Wenn ihr Folgen sieben und acht nicht live schaut – in dem Moment, in dem sie erscheinen – werden sie euch gespoilert", warnte Sam gegenüber dem Publikum und fügte hinzu: "Es passieren einige große Dinge."

Besonders hohe Erwartungen weckte der Serienschöpfer für das Staffelfinale. "Ich glaube, dass Folge acht ein Maß an Tiefgründigkeit erreicht, von dem ich nur träumen konnte, als ich anfing, an dieser Show zu arbeiten", erklärte er. Als eine der zentralen Inspirationsquellen für die aktuelle Staffel nannte Sam ausgerechnet den Filmklassiker "Dirty Harry", der beim Event als Doppelprogramm zusammen mit der neuen Folge gezeigt wurde. Neben dem religiösen und mythischen Bildvokabular der Staffel hob er auch die musikalische Arbeit von Komponist Hans Zimmer (68) hervor, der nach dem Ausstieg von Labrinth (37) die gesamte Musik der Staffel alleine verantwortet. "Hans Zimmer war ein Segen, weil wir für diese Staffel rund viereinhalb Stunden Musik brauchten, und was er auf so kohärente Weise über mehrere verschiedene Genres hinweg leisten konnte – das ist atemberaubend, und ich bin so stolz darauf", schwärmte Sam.

Der Auftakt der dritten Staffel legte einen Traumstart hin. In den ersten drei Tagen sahen 8,5 Millionen Zuschauer in den USA die Premiere. Das waren 44 Prozent mehr als zum Start von Staffel zwei. Trotz vier Jahren Pause blieb das Interesse an der Serie also riesig. Doch über dem Hype lag auch ein Schatten. Im Vorfeld hatten sich Gerüchte über Spannungen im Team gehalten, und die Promotour wirkte auffällig leise. Dazu kam, dass Zendaya (29) in der "Drew Barrymore Show" bereits andeutete, dass das neue Kapitel auch das letzte sein könnte.

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)

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Getty Images Sam Levinson, Regisseur

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Imago Hans Zimmer spricht mit Mikrofon bei einer Pressekonferenz zu "Hans Zimmer Live – The Next Level" in Köln, 14. Oktober 2025