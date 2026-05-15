Idee geklaut? Schwere Vorwürfe gegen "Euphoria"-Schöpfer

Sam Levinson, Schöpfer der HBO-Erfolgsserie Euphoria, sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Die kanadisch-ungarische Fotografin und Regisseurin Petra Collins behauptet, dass er die Grundidee der Serie von ihr übernommen habe. Laut einem Interview mit dem Magazin Punkt aus dem Jahr 2023, das jetzt wieder viral geht, habe Sam sie kontaktiert und ihr erzählt, dass er von ihren Fotos "inspiriert" worden sei – und sie gebeten, die Ästhetik der Serie zu entwickeln. Petra (33) sagt, sie sei daraufhin nach Los Angeles gezogen und habe fünf Monate lang für HBO an der Serie gearbeitet. "Ich habe eine ganze Welt dafür erschaffen, das Casting gemacht. Und in letzter Minute sagte HBO: 'Wir stellen dich nicht ein, weil du zu jung bist'", beschreibt sie die Situation. Als sie dann das Werbeplakat für "Euphoria" sah, habe sie angefangen zu weinen: "Es ist genau das, was ich bin – eine Kopie meiner Arbeit."

Die Vorwürfe wurden von einer Sam nahestehenden Quelle gegenüber The Daily Beast zurückgewiesen. Sam habe Petra lediglich angeboten, "ihren Namen ins Spiel zu bringen", um für die Regie des Piloten in Betracht gezogen zu werden. Die Quelle betonte zudem, es sei "allgemein bekannt, dass 'Euphoria' ein Remake einer israelischen Serie" sei – tatsächlich basiert die Show auf einem israelischen Format aus dem Jahr 2012. "Er ist ein Fan von ihr und hoffte, dass sie auf diese Weise zusammenarbeiten könnten. Aber es wurde ihr nichts versprochen", hieß es weiter. Besonders pikant: Petra gibt an, ihren Stil danach bewusst geändert zu haben. "Viele Menschen begannen, in diesem Stil Fotos zu machen, und es fühlte sich nicht mehr wie meins an – ich hatte das Gefühl, keinen Bezug mehr dazu zu haben."

Dass die Vorwürfe ausgerechnet jetzt wieder die Runde machen, ist kein Zufall: Die dritte Staffel von "Euphoria" wird von vielen Fans und Kritikern zerrissen, die unter anderem Sydney Sweeneys (28) Handlungsstrang rund um einen OnlyFans-Account als "erniedrigend" und "frauenfeindlich" kritisieren. Viele Zuschauer vermissen die Ästhetik der früheren Staffeln und stellen öffentlich die Frage, ob diese vielleicht gar nicht Sams Verdienst war. Auf X schrieben Fans etwa, die erste Staffel sei "Petra Collins' Euphoria" gewesen und nicht Sams. Bereits vor dem Start der dritten Staffel war der Ton der Reaktionen gespalten: Während erste Trailer noch für Hoffnung sorgten, bemängelten viele, dass die Serie kaum wiederzuerkennen sei.

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Getty Images Sam Levinson, Regisseur

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane, 2019

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Getty Images Sam Levinson, Zendaya und Casey Bloys, 2019