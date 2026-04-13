Viel Aufmerksamkeit: Marco Cerullo buhlte lang um Coco

Marco Cerullo (37) ist seit einigen Monaten frisch verliebt – und sein Weg zu seiner neuen Freundin Coco war alles andere als leicht. Im Promiflash-Interview sprechen der Realitystar und seine Partnerin nun erstmals gemeinsam über die Anfänge ihrer Beziehung. Coco verrät, was damals den Ausschlag gegeben hat: "Er hat mir sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt." Marco bestätigt das nur allzu gerne – und gibt gleichzeitig zu, dass er sich gehörig ins Zeug legen musste, um bei ihr zu punkten: "Es war nicht so einfach. Da musste ich mich schon sehr bemühen."

Wie Marco weiter im Interview erklärt, zog sich sein Werben über mehrere Monate hin. So weit, dass er zwischenzeitlich schon fast aufgeben wollte: "Ja, Katastrophe. Also war schon schlimm. Ich hab echt gedacht, so langsam ist mal gut. Ich zeige ihr schon seit mehreren Monaten das volle Interesse." Inzwischen sieht er die Sache aber entspannt und zieht daraus sogar eine positive Lehre: "Ist ja besser so, wenn man es ein bisschen langsamer angehen lässt, das schätzt man dann ein bisschen mehr, als wenn das zu schnell geht. Es war direkt von Tag eins an schon alles richtig so."

Sein Liebesglück hatte Marco bereits am Valentinstag öffentlich gemacht. Lange zeigte der 37-Jährige dabei nur wenig von seiner neuen Partnerin – ihr Gesicht enthüllte er erst vor einigen Wochen mit einem gemeinsamen Selfie auf Instagram. Weitere Details zur Identität von Coco behält das Paar bislang für sich. Marco war zuvor mit Christina Grass (37) liiert, die Beziehung der beiden war ebenfalls durch TV-Auftritte bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026