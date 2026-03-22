Marco Cerullo zeigt erstmals Gesicht seiner neuen Freundin

Marco Cerullo (37) lässt seine Fans nun ganz nah an sein neues Liebesglück heran: Der Realitystar hat auf Instagram erstmals das Gesicht seiner neuen Freundin gezeigt. Auf einem frischen Selfie strahlen die beiden direkt in die Handykamera, beide lässig in weißen T-Shirts gekleidet. Im Hintergrund sind Felsen und üppige Pflanzen zu erkennen – offenbar ein sonniger Outdoor-Spot. Marco, der seine Beziehung bereits am Valentinstag öffentlich gemacht hatte, verzichtet erneut auf große Worte und versieht das Bild nur mit einem rosafarbenen Herz-Emoji. Mehr Informationen zur Identität seiner Partnerin gibt der Ex von Christina Grass (37) weiterhin nicht preis.

Unter dem neuen Pärchenfoto sammeln sich in kürzester Zeit die Glückwünsche. Neben zahlreichen Fans melden sich auch bekannte TV-Gesichter in der Kommentarspalte zu Wort. Besonders ins Auge sticht die Nachricht von Marcos Ex-Freundin Christina, die unter dem Beitrag schreibt: "Wünsche euch beiden alles Gute." Auch Detlef Steves (57) zeigt sich in bester Unterstützerlaune und kommentiert: "Das passt. Und Makko, verbock es nicht." Schauspieler Raúl Richter (39) reagiert mit drei Herzaugen-Emojis und reiht sich damit in die Riege der Gratulanten ein. Ein Fan bringt die Stimmung vieler Follower auf den Punkt: "Freut mich, dass du glücklich bist, für euch alles Gute."

Für Marco ist es nicht das erste Mal, dass er seine Liebe mit seinen Followern teilt. Schon zum Valentinstag hatte der TV-Bekannte mit einem romantischen Kussfoto klargemacht, dass er wieder vergeben ist – damals versteckte seine Partnerin ihr Gesicht jedoch noch hinter ihrer blonden Mähne. Seit seinen früheren Kuppelshow- und Realityauftritten hat sich der ehemalige Prominent-getrennt-Kandidat eine treue Community aufgebaut, die seine privaten Entwicklungen aufmerksam verfolgt und regelmäßig kommentiert. In der Vergangenheit teilte Marco immer wieder Einblicke in sein Gefühlsleben und sorgte damit für Gesprächsstoff – ob in TV-Formaten oder auf Social Media, wo auch seine frühere Beziehung zu Christina viele Fans mitverfolgt haben.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026