Vier Kinder: "Harry Potter"-Star Jessie Cave ist verlobt

Nach zwölf Jahren Beziehung und vier gemeinsamen Kindern ist es nun offiziell: Jessie Cave (38), bekannt aus den Harry Potter-Filmen, ist verlobt. Ihr langjähriger Partner, der Comedian Alfie Brown, machte ihr den Antrag – und die Schauspielerin sagte Ja. Auf Instagram teilte Jessie ein Foto ihres funkelnden Diamantrings und kommentierte es mit den Worten: "Zwölf Jahre und vier Kinder später... Es wird ernst!" Zahlreiche Fans und befreundete Promis überhäuften das Paar sofort mit Glückwünschen.

Die Verlobung kommt nach einer turbulenten Zeit für das Paar. Alfie geriet 2023 unter Beschuss, nachdem altes Videomaterial auftauchte, in dem er ein rassistisches Schimpfwort verwendete. Er verlor daraufhin seinen Agenten und seinen Manager, zahlreiche Auftritte wurden gestrichen. Jessie stellte sich damals öffentlich hinter ihren Partner und schrieb auf Instagram, sie habe "den Menschen, den sie am meisten liebt, durch so viel Schmerz, öffentliche Beschämung und Erniedrigung gehen" sehen. Zuletzt veröffentlichte Alfie sein Comedy-Special "The Last Cancelled Comedian" auf YouTube – und steht mittlerweile wieder auf der Bühne. Zuvor hatte das Paar noch eine weitere Hürde zu überwinden: Laut Medienberichten trennten sie sich zwischenzeitlich kurzzeitig, fanden aber schnell wieder zueinander.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2012 beim Edinburgh Fringe Festival, wo beide mit Stand-up-Shows auftraten. Über einen gemeinsamen Freund kamen sie schließlich 2014 zusammen. Zusammen erziehen sie vier gemeinsame Kinder: Sohn Donnie, Tochter Margot sowie die Söhne Abraham und Becker. Zuletzt hatte Jessie in ihrem Podcast "Before We Break Up Again" offen über eine Fehlgeburt gesprochen, nachdem kurz nach Weihnachten eine erneute Schwangerschaft festgestellt worden war. "Ich empfand eine tiefe, tiefe Traurigkeit", erzählte die Schauspielerin damals. Nun blickt das Paar gemeinsam in die Zukunft.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave und Alfie Brown im April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Jessie Cave bei der German Comic Con 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie Cave bei der Bekanntgabe des International Booker Prize 2025 in der Tate Modern, London