Halsey erinnert sich an verrückte Hausparty mit Miley Cyrus

Als die Polizei plötzlich vor der Tür stand, war Halsey (31) gerade mitten in ihrer eigenen Hausparty – und das nicht nüchtern. Die Sängerin hat jetzt in dem Podcast "Friends Keep Secrets" eine amüsante Geschichte aus vergangenen Tagen erzählt: Beamte verlangten, mit dem Hausbesitzer zu sprechen, und sie stellte sich kurzerhand als Eigentümerin vor. Während sie draußen mit den Polizisten diskutierte, packte drinnen niemand Geringeres als Miley Cyrus (33) ihre Sachen – und verschwand mit einer Tüte Essen in der Hand aus dem Haus.

Halsey schilderte im Podcast, wie sie mit den Beamten über Lärmpegel, Brandschutzvorschriften und die Anzahl der Gäste debattierte und dabei keinen Millimeter zurückwich. Als die Polizisten ihr vorwarfen, sie breche "das Gesetz des gesunden Menschenverstands", konterte sie trocken: "Das ist kein echtes Gesetz. Auf Wiedersehen, Beamte." Als sie sich umdrehte, lief ihr Miley direkt in die Arme – auf dem Weg nach draußen, eine Postmates-Tüte in der Hand. "Sie rannte zur Tür raus. Sie sagte: 'Got to go, girl. Got to go.'" berichtete Halsey lachend.

Die 31-Jährige verriet in dem Gespräch auch, dass sie sich bei ihren eigenen Partys oft wie die Figur Gatsby aus "Der große Gatsby" gefühlt habe – sie habe die Feiern geschmissen, sich dann aber meistens in ihr Schlafzimmer zurückgezogen. "Ich habe eine Party geworfen, mich die meiste Zeit in meinem Schlafzimmer aufgehalten, und wenn dann alle gegangen waren, dachte ich: 'Ich hab's geschafft. Ich war sozial, und jetzt werden mich alle mögen'", erzählte sie. Miley hingegen ist derzeit laut aktuellen Gerüchten verheiratet und scheinbar bestens damit vertraut, im richtigen Moment das Weite zu suchen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Halsey und Miley Cyrus

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