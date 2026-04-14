Alle Infos zu den "Reality Awards 2026" auf einen Blick

Am 16. April ist es wieder so weit: Im Maritim Hotel in Bonn werden die Reality Awards 2026 verliehen – und Fans können das Spektakel live mitverfolgen. RTL+ und Bild übertragen gemeinsam, zunächst ab 19 Uhr den Red Carpet, bevor die eigentliche Show um 20.15 Uhr beginnt, wie RTL ankündigte. Moderiert wird der Abend von Sophia Thomalla (36) und Olivia Jones (56), die bereits bei der ersten Ausgabe durch das Programm führten. Abgestimmt werden kann noch bis zum 13. April exklusiv auf Bild.de – die Fans haben also das letzte Wort, welche Realitystars die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen. Neu ist dieses Jahr, dass Bild als starker Medienpartner die Verleihung nicht nur streamt, sondern auch redaktionell begleitet. Vor allem die Kategorien "Sexytime des Jahres" und "Trennung des Jahres" dürften auch im Nachgang für Aufregung sorgen...

Doch bevor die Fans abstimmen, legte zunächst eine prominent besetzte Jury die Nominierten fest. Den Vorsitz hat Bild-Unterhaltungschefin Tanja May. Mit dabei sind außerdem Reality-Liebling Evelyn Burdecki (37), Comedian Özcan Cosar (45), die Podcast-Hosts der "Trashologinnen" Franziska Saxler und Dinah Gutermuth sowie die Creatoren Sanijel Jakimovski, Alicia Andrich und Alexander Radloff. Vergeben werden insgesamt zwölf Kategorien – darunter "Lovestory des Jahres", "Beef des Jahres", "Dramaqueen des Jahres", "Red Flag des Jahres" sowie "Realitystar des Jahres" in einer weiblichen und einer männlichen Kategorie. Nicht ganz unumstritten ist dabei die Kategorie "Red Flag des Jahres": Influencerin Walentina Doronina (25), die dafür nominiert ist, zeigte sich auf der Premiere von Kampf der Realityallstars wenig begeistert. "Die Kategorie 'Red Flag des Jahres' verstehe ich absolut nicht", sagte sie gegenüber Promiflash und ergänzte: "Also da sehe ich mich auch gar nicht in der Kategorie, deswegen nehme ich das auch gar nicht für voll."

Auch bei den weiteren Nominierten sind bekannte Gesichter aus der Realitywelt vertreten. In der Kategorie "Lovestory des Jahres" kämpfen unter anderem Dennis Lodi (30) und Tara Tabitha (33) sowie Jennifer Degenhart (28) und Marvin Kleinen um den Award. Für den "Beef des Jahres" sind unter anderem Gigi Birofio (26) und Paulina Ljubas (29) sowie Kim und Fiona aus Princess Charming nominiert. Mit Elena Miras (33), Yeliz Koc (32), Ariel (23), Paulina, Tara, Dilara Kruse, Cecilia Asoro (29), Emmy Russ (26), Sandra Sicora (33) und Vanessa Nwattu (26) sind außerdem einige prominente Reality-Damen in der Kategorie "Realitystar des Jahres – Frauen" heiß auf die Trophäe. Die Verleihung findet in diesem Jahr mit noch mehr Plattformen statt – neben RTL+ sind auch Formate von Prime Video, Paramount+, RTLZWEI und Sport1 vertreten.

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RTL / Markus Hertrich, RTL / Frank W. Hempel Sophia Thomalla und Olivia Jones, Reality-Awards-Moderatoren

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

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