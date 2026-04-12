Sinnlos: Walentina Doronina kritisiert Red-Flag-Nominierung

Walentina Doronina (25) ist für die Reality Awards 2026 in der Kategorie "Red Flag des Jahres" nominiert – und zeigt dafür null Verständnis. Auf der Premiere von Kampf der RealityAllstars machte die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash deutlich, was sie von dieser Einordnung hält. "Ich muss tatsächlich sagen, die Kategorie 'Red Flag des Jahres' verstehe ich absolut nicht. 'Drama Queen' oder 'Beef des Jahres' mit Nadja – kein Problem – aber 'Red Flag' macht für mich absolut gar keinen Sinn", sagte sie. Die Verleihung steigt am 16. April, doch schon jetzt stellt Walentina klar, dass sie sich darin nicht wiederfindet: "Also da sehe ich mich auch gar nicht in der Kategorie, deswegen nehme ich das auch gar nicht für voll. Ich weiß eh, dass ich nicht gewinnen werde."

Im Interview legte Walentina nach und verwies auf andere Kandidaten. "Wir haben den Aleks Petrovic, das ist wirklich eine Red Flag. Der Marc-Robin, der ist auch eine Red Flag. Aber ich bin alles andere als eine Red Flag", erklärte sie gegenüber Promiflash. Außerdem erinnerte die Influencerin daran, dass sie wegen Germany Shore im Rennen ist, und verteidigte ihr Verhalten in der viel diskutierten Haarklammer-Szene: Nadja habe zuerst ihre Freundin Lilli und sie beleidigt, sie habe darauf reagiert. Die Klammer sei vor ihren Augen entsorgt worden, sie habe danach gesucht – eine Reinigungskraft sei nicht angegangen worden und niemand sei respektlos behandelt worden, betonte sie.

Bereits vor fünf Tagen hatte RTL die komplette Liste aller Nominierten für die Reality Awards veröffentlicht – und die Auswahl sorgte direkt für reichlich Gesprächsstoff. Neben Walentina durften sich auch andere Promis über mehrere Nominierungen freuen. In der "Red Flag des Jahres"-Kategorie landeten neben der Influencerin auch Aleksandar Petrovic und Marc-Robin Wenz auf der Liste. Bei den Liebespaaren durften Dennis Lodi (30) und Tara Tabitha (33) sowie Jennifer Degenhart (28) und Marvin Kleinen darauf hoffen, "Lovestory des Jahres" zu werden. Große Namen wie Elena Miras (33), Vanessa Nwattu (26) und Kim kämpften zudem in anderen Kategorien um einen Award.

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Imago Walentina Doronina beim Screening der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars", April 2026

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Imago, Imago Collage: Aleks Petrovic und Marc-Robin Wenz

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Imago Walentina Doronina, April 2026