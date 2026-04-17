Lucas Bravo fliegt 14 Stunden, um seine Partnerin zu umarmen

Was ist die romantischste Geste, die man für einen geliebten Menschen vollbringen kann? Für Lucas Bravo (38) ist die Antwort eindeutig: 14 Stunden in einem Flugzeug verbringen – für eine einzige Umarmung. Der Schauspieler, der seit 2020 in der Netflix-Serie Emily in Paris den charmanten Koch Gabriel spielt, hat jetzt gegenüber dem Magazin People verraten, dass er genau das einmal für seine Partnerin getan hat. Beim PaleyFest in Los Angeles schilderte er die Geschichte mit einem Schmunzeln: "Die romantischste Sache, die ich je getan habe, war, einen Sieben-Stunden-Flug zu unternehmen, nur um meine Partnerin zu umarmen – und ich musste zehn Minuten danach schon wieder gehen."

Lucas erklärte, dass er damals mitten in Dreharbeiten steckte und kaum zeitlichen Spielraum hatte. "Ich hatte so etwa 24 Stunden, und meine Partnerin fühlte sich einsam. Also nahm ich das Flugzeug, sieben Stunden lang. Ich überraschte sie einfach, umarmte sie, verbrachte ein bisschen Zeit mit ihr, um sie aufzumuntern, und fuhr dann wieder zum Flughafen", erinnerte er sich an diesen Tag zurück. Für eine zehnminütige Umarmung habe er ganze 14 Stunden in der Luft verbracht. Wer die Glückliche gewesen ist, behielt der Schauspieler aber für sich. Öffentlich bekannt war 2025 lediglich seine Beziehung mit der Schauspielerin Shailene Woodley (34), bekannt aus "Big Little Lies" und der "Divergent"-Reihe. Alle anderen Beziehungen hat er stets privat gehalten.

In seiner Rolle als Gabriel verkörpert Lucas seit Jahren den Traummann vieler Fans – und scheint diesen romantischen Charakterzug auch im echten Leben zu pflegen. In "Emily in Paris" spielte seine Figur zuletzt eine zentrale Rolle in der Liebesgeschichte rund um Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (37). Die jüngsten Episoden, die im Dezember 2025 veröffentlicht wurden, deuteten auf eine Wiederannäherung zwischen Gabriel und Emily in Griechenland hin. Auch die sechste Staffel, deren Produktion im Mai beginnt, wird laut Berichten in Monaco und Griechenland spielen.

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Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

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Getty Images Lucas Bravo, August 2024

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Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin