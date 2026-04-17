Dieser Film stillt Steven Spielbergs Verlangen nach Horror

Steven Spielberg (79) verabschiedet sich wohl endgültig von seinem lang gehegten Traum, einen knallharten Horror-Schocker zu drehen – und Schuld daran ist ausgerechnet ein Film, den er selbst bewundert. In einem neuen Interview mit dem Branchenmagazin Empire erklärte der Regisseur, dass ihn der aktuelle Horrorhit "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" so sehr beeindruckt hat, dass sein eigenes Verlangen nach einem reinen Gruselfilm gestillt sei. Der Regisseur schwärmte von der Intensität des Werks von Zach Cregger (45), das 2025 im Kino startete.

In dem Gespräch macht Steven deutlich, wie stark ihn moderne Genrefilme beeinflussen. "Ich habe noch keinen Horrorfilm gedreht, wollte das aber schon immer, und vielleicht werde ich es eines Tages tun. Aber es gibt bereits einige großartige Horrorfilme, die dieses Verlangen stillen", erklärt der Regisseur. Vor allem "Weapons" habe es ihm angetan: Wenn er einen so starken Film sehe, verspüre er keinen Antrieb, noch etwas Gruseligeres zu schaffen. Kein Wunder: In vielen Kritiken wird der Film als eines der großen Horror-Highlights des Jahres 2025 gefeiert und erhält teilweise Spitzenbewertungen, wie Filmstarts berichtet.

Dabei wäre ein Horrorfilm von Steven nicht ganz abwegig gewesen: Immerhin hat er mit "Der weiße Hai" bereits 1975 einen der einflussreichsten Tierhorrorfilme aller Zeiten gedreht. In den Jahrzehnten danach fanden sich zwar immer wieder schaurige Elemente in seinen Werken – etwa in Jurassic Park –, einen reinen Horrorfilm hat er aber nie realisiert. Neben dem Horror-Genre hat Steven zuletzt auch seine Ambitionen für ein weiteres Filmprojekt angedeutet: Beim South by Southwest Film & TV Festival verriet er laut Variety, an seinem allerersten Western zu arbeiten.

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Getty Images Steven Spielberg

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Imago Szene aus dem neuen Horrofilm "Weapons – Die Stunde des Verschwindens"

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Disney+ Filmausschnitt aus "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster", Disney+