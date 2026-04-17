Rausgeschnitten: Lena Headey kam eigentlich in "Thor 4" vor

Für viele Fans ist Lena Headey untrennbar mit ihrer Rolle als Cersei Lannister in Game of Thrones verbunden. Doch die britische Schauspielerin hatte beinahe auch im Marvel-Universum einen großen Auftritt. Im Interview mit ScreenRant enthüllte sie jetzt, dass sie tatsächlich für den Film "Thor: Love and Thunder" aus dem Jahr 2022 vor der Kamera stand – und dabei eine Hexe spielte. Ihre Szenen schafften es jedoch nie in den fertigen Film, wurden also komplett herausgeschnitten.

Lena verriet, dass sie in dem Marvel-Streifen gemeinsam mit Angus Sampson und Da'Vine Joy Randolph ein ungewöhnliches Trio gebildet hatte. "Also waren wir ein ziemlich verrücktes Trio", sagte sie. Die drei Figuren sollten Thor als eine Art Wegweiser in der Unterwelt dienen. "Ich glaube, das war Taikas Idee, und sie waren so etwas wie Thors Wegweiser in der Unterwelt, aber sie waren sehr, sehr lustig und irgendwie verrückt", erklärte die Schauspielerin weiter. Über die Hintergründe des Schnitts sagte sie: "Ich glaube, es gab diese ganze Geschichte von wegen: 'Sie wurden gefeuert', obwohl es eigentlich eher so war: 'Was machen sie hier eigentlich?' Aber ich denke, die Absicht war, für sie eine Welt zu finden, in der sie ihre eigenen Abenteuer erleben können." Besonders die Zusammenarbeit mit Randolph beschrieb Lena als "große Freude". "Schade, dass wir es nicht in den finalen Schnitt geschafft haben", so die Darstellerin.

An einem Mangel an Projekten leidet Lena derzeit jedenfalls nicht. Am 17. April startet ihr neuer Actionthriller "Ballistic" in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada, nachdem er bereits im September 2025 auf Festivals zu sehen war. Darin spielt sie eine Mutter, die Rache schwört, nachdem ihr Sohn in Afghanistan durch Munition getötet wurde, die offenbar über dunkle Kanäle an die Taliban verkauft worden war. Zudem wurde sie bereits als Gaststar für die dritte Staffel der Netflix-Serie Wednesday bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Headey im Januar 2018

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025