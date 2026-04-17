Für welchen Star soll die "Let's Dance"-Reise heute enden?

Heute Abend wollen die Stars bei Let's Dance wieder alles geben: Auf dem Parkett steht in Show sechs alles unter dem Motto Michael Jackson (†50). Neben den gewohnten Einzelperformances der Promis und ihrer Profis stehen auch drei Jury-Team-Tänze auf dem Programm – es wird also ein gut gefüllter Abend. Die Tänzer interpretieren dabei Hits des King of Pop wie "Beat It", "Smooth Criminal", "Man in the Mirror" und "Earth Song". Eine Frage bleibt jedoch: Für wen soll die Reise bei "Let's Dance" heute zu Ende sein? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die vergangene Woche war verlustreich. In Show fünf musste Bianca Heinicke (33) gehen. Die Influencerin und Zsolt Sándor Cseke (38) bekamen am Ende zu wenige Anrufe – das Entsetzen der Fans im Netz über ihren Exit war jedoch groß. Kurz darauf wurde bekannt, dass Esther Schweins (55) die Show gesundheitsbedingt abbrechen muss. Ihre Verletzung an den Rippen sei zu schwer, um weiterhin das harte Tanztraining mit Massimo Sinató (45) bestreiten zu können. Pech für Esther, Glück für Bibi: Sie ist nun zurück in der Show und erhält eine zweite Chance, um sich zu beweisen.

Neben den Rückkehrern Bibi und Zsolt sind noch acht weitere Promis und ihre Tanzbegleitungen dabei. Joel Mattli tanzt an der Seite von Malika Dzumaev (35) den Cha Cha Cha, genauso wie Milano (27) und Marta Arndt (36). Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38), Willi Whey (31) und Patricija Ionel (31) sowie Ross Antony (51) und Marija Maksina versuchen sich an einer Rumba. Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster bringen einen Tango aufs Parkett, genauso wie Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35). Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) sowie Bibi und Zsolt schließen die Runde mit einem Contemporary. In den Jury-Team-Tänzen heißt es Männer gegen Frauen: Team eins strahlt mit Bianca, Nadja und Anna-Carina, Team zwei mit Joel, Willi und Milano und Team drei mit Gustav, Jan und Ross.

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RTL / Willi Weber Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance"