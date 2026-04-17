Sabrina Carpenters Hollywood-Hills-Villa steht zum Verkauf

Das traumhafte Anwesen in den Hollywood Hills, in dem Sabrina Carpenter (26) ihr Musikvideo zu "House Tour" gedreht hat, steht jetzt zum Verkauf – und zwar für stolze 37 Millionen Dollar (ca. 31 Millionen Euro). Die 1.200 Quadratmeter große Villa trägt den Namen "Disco Volante Estate" und wurde 2023 fertiggestellt. Das extravagante Haus bietet sechs Schlafzimmer, elf Badezimmer, einen riesigen Infinity-Pool sowie einen privaten Nachtclub im Keller. Wer nicht das nötige Kleingeld hat, kann das Anwesen alternativ für 185.000 Dollar (ca. 157.000 Euro) im Monat mieten, berichtet das Magazin People.

Das Musikvideo zu "House Tour", der aktuellen Single aus Sabrinas Album "Man's Best Friend", erschien erst letzte Woche und wurde von der Sängerin gemeinsam mit Schauspielerin Margaret Qualley (31) co-dirigiert. In dem Clip schlüpfen Sabrina, Qualley und Madelyn Cline (28) in die Rolle einer "Pretty Girl Clean-up Crew". Also drei hübsche Frauen, die vorgeben, die Villa zu putzen, dabei aber alles stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist: von Klamotten aus den Schränken bis hin zu einem Sportwagen. Den Song präsentierte Sabrina auch live: Bei ihrem Auftritt als Headlinerin beim diesjährigen Coachella-Festival eröffnete sie ihre Hollywood-themed Show damit – und überraschte das Publikum mit Gastauftritten von Susan Sarandon (79) und Will Ferrell (58).

Die Villa selbst hat eine beeindruckende Geschichte: Laut Immobilieninserat wurde sie über sieben Jahre hinweg "akribisch gebaut" – mit dem Anspruch, dass alles nur das Beste sein durfte. Entworfen wurde das modernistische Haus von der Vantage Design Group. Der Stil des Anwesens mixt Einflüsse aus Brasilien und Asien und ist von den Rock-'n'-Roll-Legenden des legendären Sunset Strip inspiriert. Von der Terrasse aus bietet das Haus einen unverstellten Panoramablick, der sich von der Innenstadt Los Angeles bis hin zum Pazifischen Ozean erstreckt.

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Getty Images Sängerin Sabrina Carpenter, Februar 2025

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den MTV Video Music Awards 2025

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Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025