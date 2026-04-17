Darauf legte Queen Elizabeth II. bei ihren Outfits viel Wert

Wie Queen Elizabeth II. (†96) zu ihrem unverwechselbaren Stil kam, verrät jetzt ihr langjähriger Hofschneider Stewart Parvin. Der britische Modedesigner begleitete die 2022 verstorbene Monarchin rund zwei Jahrzehnte lang bei all ihren Modefragen – vom ersten Entwurf bis zur finalen Anprobe – das berichtet das Magazin Bunte. In der neuen Dokumentation "Die Queen und ich", die von Adelsexpertin Julia Melchior für ZDFroyal produziert wurde und ab sofort in der Mediathek verfügbar ist, gibt er persönliche Einblicke. "Die Queen war durchaus kokett", erinnert sich Stewart an seine einstige Klientin.

Eine Vorgabe, die er dabei stets berücksichtigen musste: Jedes Kleid hatte perfekt mit ihrer geliebten dreireihigen Perlenkette zu harmonieren. Das Schmuckstück war ein Geschenk ihres Vaters Georg VI. und gehörte neben ihrer schwarzen Handtasche der Luxusmarke Launer London zu Elizabeths unverzichtbaren Accessoires. Den Grund für ihre auffällig leuchtenden Outfits erklärt der Modedesigner ebenfalls: Mit einer Körpergröße von 1,63 Metern war es ihr wichtig, aus der Masse hervorzustechen. "Die Königin sagte: 'Man muss mich sehen, um an mich zu glauben'", zitiert er sie in der Doku. Ihre "Uniform" aus monochromen Farben, Mantel, Kleid und Hut war demnach alles andere als Zufall. Ansonsten sei Elizabeth eine "wirklich unkomplizierte Kundin" gewesen, die ihm viele Freiheiten gelassen habe. Lediglich auf bequeme Schnitte legte sie Wert. Auch der hartnäckige Mythos, sie habe ihre Handtasche als geheimes Kommunikationsmittel gegenüber ihrem Personal genutzt, kommt in der Dokumentation zur Sprache – Elizabeths Privatsekretärin widerspricht dieser Legende darin ausdrücklich. Nachdem die Doku am 9. April bereits bei arte ausgestrahlt wurde, ist sie am 14. April 2026 außerdem um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Queen Elizabeth II., die am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb, wird auch nach ihrem Tod mit zahlreichen Produktionen gewürdigt. Anlässlich ihres 100. Geburtstags, der am 21. April 2026 gefeiert worden wäre, arbeitet etwa die BBC an der einstündigen Dokumentation "Queen Elizabeth II: Her Story, Our Century", die ihr Leben mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen des vergangenen Jahrhunderts verknüpft.

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Getty Images Queen Elizabeth im Jahr 2018

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Getty Images Queen Elizabeth II., britische Königin

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Frankie Dettori, Juni 2019