Nach Auswanderung: So oft sieht Anne Wünsche Tochter Juna

Anne Wünsche (34) hat sich ihren Traum erfüllt und auf Mallorca einen Neuanfang gewagt. Doch die Auswanderung brachte auch eine schmerzhafte Entscheidung mit sich: Ihre Tochter Juna ist nicht mit auf die Insel gezogen, sondern lebt seitdem bei ihrem Vater Henning Merten (35). In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt die Influencerin nun, wie der Alltag mit Juna trotz der Entfernung aussieht. "Jedes zweite Wochenende habe ich Juna bei mir. Dafür reise ich extra nach Berlin. An verlängerten Wochenenden und in der Hälfte der Ferien nehme ich sie mit nach Mallorca", betont die Internet-Bekanntheit.

Gleichzeitig wehrt sich Anne gegen Kritik aus der Community. Viele Fans kritisieren, dass sie ihre Tochter einfach zurückgelassen habe – ein Vorwurf, den sie nicht so stehen lassen möchte: "Ich verstehe, dass es von außen so aussieht. Ich habe mich bisher ja auch nie dazu geäußert. Welche Mutter wandert schon ohne ihr eigenes Kind aus? Aber ich möchte einfach nicht zulassen, dass Menschen wie Henning es schaffen, mir meinen Weg zu verbauen. Diese Entscheidung war alles andere als leicht. Sie war eine der härtesten meines Lebens." Ob Juna ihr eines Tages nach Mallorca folgen kann, lässt Anne offen. Ihr wichtigster Wunsch für die Zukunft: "Meine größte Hoffnung ist einfach, dass Juna glücklich ist und es ihr gut geht. Wie es weitergeht, wird die Zeit zeigen. Ich wünsche mir nur, dass ich nicht länger als egoistische Mutter dargestellt werde."

Gerade erst hatte die Influencerin öffentlich gemacht, dass Juna nun bei ihrem Papa lebt. Sie erklärte jedoch, dass die Entscheidung keineswegs freiwillig getroffen wurde. "Ganz freiwillig war das leider nicht. Für mich fühlt sich das Ganze eher wie ein Machtspiel an: Henning hat mir von heute auf morgen gemeinsame Urlaube mit Juna verweigert, eine Grenzsperre erwirkt und ist vor Gericht gezogen, obwohl er selbst zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt hatte, auszuwandern", schilderte Anne ihre Sicht auf die dramatische Situation.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

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