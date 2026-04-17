Lara Croft ist zurück: Sophie Turner wieder am Set gesichtet

Sophie Turner (30) ist zurück! Die Schauspielerin hat nach einer verletzungsbedingten Pause die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Amazon-Serie "Tomb Raider" wieder aufgenommen. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Quellen mit direktem Einblick in die Produktion. Demnach hatte die Serie vorübergehend pausiert, weil Sophie sich außerhalb des Sets verletzt hatte und für einige Wochen ausfiel. Inzwischen läuft die Produktion aber wieder auf Hochtouren – und die kurze Unterbrechung soll laut dem Bericht keinerlei Auswirkungen auf den Drehplan haben.

Während Sophie pausierte, wurden die Crewmitglieder der Serie weiterhin bezahlt. In der Actionserie schlüpft die Britin in die Rolle der Abenteurerin und Archäologin Lara Croft. Spannend: Obwohl Sophie für die neue Game-Verfilmung viele ihrer Stunts selbst übernimmt, soll sie sich die Verletzung nicht während der Arbeit am Set zugezogen haben. An ihrer Seite stehen Jason Isaacs (62) und Sigourney Weaver (76) vor der Kamera. Gedreht wird in Großbritannien sowie an weiteren Locations. Die Serie entsteht unter der Führung von Phoebe Waller-Bridge (40) als Creator, Autorin, Executive Producerin und Co-Showrunnerin.

Für Sophie ist die Rückkehr an das "Tomb Raider"-Set der nächste wichtige Schritt in einem Mammutprojekt. Die zweifache Mutter, die vielen Fans durch ihre Rolle als Sansa Stark in Game of Thrones ans Herz gewachsen ist, wagt mit der Kultfigur Lara Croft einen weiteren Sprung ins Actionfach. Am Set trifft Sophie auf ein eingespieltes Team, das sie schon während ihrer kurzen Zwangspause im Hintergrund weiter unterstützte und vorbereitete, damit der Dreh nun nahtlos weitergehen kann.

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© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie

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Getty Images Sophie Turner, März 2023

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IMAGO / ABACAPRESS Sophie Turner, Schauspielerin