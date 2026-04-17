Mit oder ohne Titel? So wird Herzogin Meghan gerne genannt

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) sind derzeit auf Australien-Reise – und dabei offenbar in ganz entspannter Stimmung. Als das Paar in Melbourne unterwegs war, wurden die beiden gefragt, wie sie angesprochen werden möchten. Harry zuckte locker mit den Schultern und antwortete laut The Telegraph: "Wie Sie möchten." Meghan machte es noch unkomplizierter und schlug vor: "Nennen Sie mich einfach Meg." Auch ein Mitarbeiter der beiden stellte bereits früher am Tag klar, wie die Mitarbeiter des Kinderkrankenhauses Royal Children's Hospital das Herzogspaar ansprechen sollten: "Harry und Meghan ist völlig in Ordnung. Sie sind ziemlich entspannt."

Die viertägige Reise des Paares findet in einem bewusst privaten Rahmen statt – ganz anders als klassische Royalbesuche mit ausgedehnten Walkabouts, bei denen sich das Paar der Öffentlichkeit präsentiert. Stattdessen soll laut The Telegraph jegliche Störung für die Öffentlichkeit so gering wie möglich gehalten werden. Es ist der erste Besuch der beiden in Australien seit 2018 – einer Reise, die besonders in Erinnerung blieb, weil Meghan damals ihre Schwangerschaft mit dem gemeinsamen Sohn Archie bekanntgab. "Sie lieben beide Australien und freuen sich sehr auf die Rückkehr", zitiert The Telegraph eine Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Die entspannte Haltung beim Thema Titel kommt nicht von ungefähr: Bereits im November 2025 hatte eine Titelgeschichte von Harper's Bazaar für Aufsehen gesorgt, weil darin beschrieben wurde, wie Meghan bei einem Treffen mit dem Vornamen und vollem Titel angekündigt wurde – was für reichlich Diskussionsstoff sorgte. Auch der Anreise nach Melbourne merkte man die Bodenhaftung des Paares an: Harry und Meghan hatten auf einen Privatjet verzichtet und stattdessen einen regulären Linienflug von Los Angeles nach Melbourne genommen.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Imago Herzogin Meghan beim World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds in New York