Katie Holmes erinnert an Co-Star James Van der Beek (†48)

Beim Tribeca Filmfestival in New York hat Katie Holmes (47) jetzt bewegende Worte für ihren verstorbenen Dawson's Creek-Co-Star James Van der Beek (†48) gefunden. Die Schauspielerin besuchte dort gemeinsam mit ihrem ehemaligen Serien-Kollegen Joshua Jackson (47) die Premiere ihres neuen Films "Happy Hours" – und nutzte den Anlass, um an den im Februar dieses Jahres verstorbenen James zu erinnern. Gegenüber Entertainment Tonight sprach Katie über die gemeinsame Zeit am Set: "Wir haben in sehr jungen Jahren etwas ganz Besonderes erlebt. Wir haben viele unglaubliche Erinnerungen gemeinsam und viele wirklich wundervolle persönliche Geschichten aus unserer Jugend." Diese Erinnerungen möchte Katie niemals missen: "Ich schütze diese Zeit mehr denn je", betonte sie.

Auch Joshua äußerte sich zu dem Verlust seines Freundes – und blickt dabei besonders auf James' Rolle als Familienvater zurück. "Die Gelegenheit, ihn später wiederzusehen – als Ehemann und als Vater – und zu sehen, wie er sich als Mann voll entfaltet hatte – das ist das, was ich am meisten schätzen werde. Er war ein großartiger Vater, ein großartiger Partner, und die Zeit, die wir alle gemeinsam verbrachten, hat unser Leben verändert", sagte der Schauspieler. James hinterlässt seine Ehefrau Kimberly und sechs gemeinsame Kinder. Er war am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung gestorben.

Katie, Joshua und James hatten von 1998 bis 2003 gemeinsam in der Teenie-Serie "Dawson's Creek" gespielt und waren am Set quasi zusammen aufgewachsen. Kurz nach James' Tod hatte Katie einen handgeschriebenen Brief an ihren verstorbenen Freund veröffentlicht, in dem sie ihm für seinen Mut, seine Selbstlosigkeit und seine Stärke dankte. An seine Witwe Kimberly und die Kinder richtete sie das Versprechen: "Wir sind immer für euch da." Zuletzt hatten sich die ehemaligen Serienkollegen nach langer Zeit wieder zusammengefunden – James hatte damals erzählt, wie schön es für ihn sei, zu sehen, wer sie alle inzwischen geworden seien. Trotz aller Höhen und Tiefen in James' Leben blickte auch er mit Dankbarkeit auf seine Erlebnisse zurück und hielt sowohl die Erinnerungen an die Serie als auch seine Verbindung zu den früheren Kollegen bis zu seinem Tod in Ehren.

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Getty Images James Van Der Beek und Katie Holmes für die Serie "Dawson's Creek", 1998

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Getty Images Joshua Jackson mit Katie Holmes bei der Premiere von "Happy Hours" beim Tribeca Festival, 6. Juni 2026

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Columbia/TriStar International Television Michelle Williams, James Van der Beek, Joshua Jackson und Katie Holmes in "Dawson's Creek"