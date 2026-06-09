Spaß im Pool: Genießt Marius Borg Høiby seine Knastzeit?

Kürzlich klagte Marius Borg Høiby (29) vor einem norwegischen Gericht über Isolation, soziale Angst und Einsamkeit in der Untersuchungshaft. Jetzt sorgt ein Foto für Aufsehen, das ein ganz anderes Bild zeichnet. Die norwegische Zeitschrift Se og Hør veröffentlichte ein Bild, das den 29-jährigen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) lachend mit zwei Mitgefangenen in einem aufblasbaren Pool im Gefängnishof zeigen soll – offenbar in bester Stimmung bei strahlendem Sonnenschein.

Dass es im altehrwürdigen Osloer Gefängnis derzeit so entspannt zugehen kann, hat einen besonderen Grund: Die Anstalt wird am 15. Juni geschlossen und anschließend abgerissen. Die meisten Häftlinge wurden bereits verlegt, vergangene Woche saßen nur noch sechs Insassen dort ein – darunter Marius. Gefängnisleiter Nils Leyell Finstad erklärte dazu: "Wir haben Aktivitäten im Freien, Yoga im Freien, doppelte Besuchszeit, doppelte Telefonzeit. Und ja, wir haben auch ein Schwimmbecken. Aber ich kann versichern, das Foto zeigt nicht den normalen Gefängnisalltag." Die Situation nutze man, um "die Dinge völlig anders zu machen als sonst", hieß es auch von der Gefängnisverwaltung gegenüber der Zeitung VG.

Die ungewöhnliche Gefängnisidylle dürfte für Marius ohnehin bald der Vergangenheit angehören. Mit der Schließung der Anstalt am 15. Juni könnte er in das Hochsicherheitsgefängnis Ila nordwestlich von Oslo verlegt werden – eines der sichersten Gefängnisse Norwegens, in dem auch der verurteilte Massenmörder Anders Behring Breivik jahrelang einsaß. Marius befindet sich derzeit noch bis zur Urteilsverkündung, die ebenfalls für den 15. Juni angesetzt ist, in Untersuchungshaft. Der Sohn der Kronprinzessin steht wegen mehrerer Gewaltvorwürfe vor Gericht.

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Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

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Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

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Getty Images Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Oslo