Lee soll rauskommen: Katie Price kann es kaum erwarten

Katie Price (48) wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Ehemannes Lee Andrews, der derzeit in Dubai in Haft sitzt. Wie die britische Reality-TV-Ikone nun in einem Interview mit der Zeitung The Sun verrät, könnte Lee schon bald auf freiem Fuß sein. "Er kommt raus, ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, kann es kaum erwarten, unsere Gespräche zu führen – er sollte nächste Woche draußen sein. Aber ich weiß, wie Gefängnisse sind, [...] man weiß es nie", erklärt sie dem Blatt. Berichten zufolge soll eine Kaution in Höhe von umgerechnet 160.000 Euro fällig sein, damit Lee freikommt.

Eines stellt Katie jedoch klar: Sie selbst wird kein Geld für die Kaution beisteuern. "Ich habe Lee deutlich gemacht, dass ich ihm niemals Geld geben werde. Ich werde einem Mann niemals Geld geben – das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, ich war immer die Hauptverdienerin", betont sie und ergänzt: "Bei meinen Scheidungen war ich immer diejenige, die zahlen musste. Ich habe Lee gesagt, das werde ich nie wieder tun." Einige Zeitungen hatten berichtet, dass Lee Katie gebeten haben soll, eine GoFundMe-Kampagne einzurichten, um seine Freilassung zu finanzieren. Doch auch das soll sie abgelehnt haben.

Lees Festnahme hatte in den vergangenen Wochen für große Aufregung gesorgt. Zunächst war von "Spionagevorwürfen" die Rede, später stellte sich heraus, dass es sich bei den Anschuldigungen gegen Katies Ehemann offenbar um zivilrechtliche Angelegenheiten handelt. Katie besuchte Lee bereits mehrfach im Al-Awir-Zentralgefängnis in Dubai und konfrontierte ihn dort auch mit Betrugsvorwürfen, die unter anderem seine Ex-Partnerinnen gegen ihn erhoben hatten. Im Interview stellte Katie nun klar: Wenn Lee ihr keine zufriedenstellenden Antworten gibt, will sie die Konsequenzen ziehen – und die Ehe hinter sich lassen.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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