Romina Palm fiel es anfangs schwer, die Nanny zu akzeptieren

Offen und ehrlich: Romina Palm (27) spricht im Podcast "Unter uns gesagt" über ihr Leben als frischgebackene Mama. Seit der Geburt ihrer Tochter Hazel, die sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) bekam, hat sich für die Influencerin einiges verändert. Da das Paar viel reist, haben die beiden eine Nanny engagiert, die die kleine Familie dauerhaft begleitet und Hazel betreut. Anfangs fiel es Romina allerdings sehr schwer, sich auf die Unterstützung einzulassen: "Ich wollte mein Baby einfach nicht hergeben. Es war für mich schwer zu akzeptieren. Wir haben es dann ganz langsam gemacht, Stück für Stück – 'ne halbe Stunde war ich mal kurz weg und dann kam ich direkt wieder. Es war einfach Vertrauen, was sich über die Zeit aufbauen musste", erzählt sie.

Auch der erste Gedanke, überhaupt eine Nanny zu brauchen, war für Romina nicht selbstverständlich. "Am Anfang war ich so: 'Hm, ich weiß nicht, brauchen wir überhaupt eine Nanny? Ich will das schon alleine schaffen'", gibt sie zu. Christian habe sie schließlich dazu gebracht, die Hilfe anzunehmen: "Er meinte dann: 'Komm, wir haben die Möglichkeit, lass uns die auch nutzen.'" Nach einer dreimonatigen Probezeit hatte Romina die Nanny, die über eine Agentur vermittelt wurde, schließlich vollständig in ihren Familienalltag integriert und schätzt deren Arbeit mittlerweile sehr. Auf die Frage, ob sie je Angst gehabt habe, dass Hazel eine zu enge Bindung zur Nanny aufbaut, antwortet Romina gelassen: "Gar nicht. Ich denke mir, ich bin die Mama. Sie gibt mir aber auch nicht das Gefühl – immer, wenn ich komme, sagt sie: 'Guck mal, da ist deine Mama.' Sie hat da Erfahrung drin und weiß genau, wie sie das macht."

Dass eine Nanny für Romina und Christian längst fest zum Familienalltag gehört, war bereits kürzlich Thema. Der Unternehmer legte in einem TikTok-Video die finanziellen Karten auf den Tisch. Auf die Frage eines Fans, wie viel er und die 27-Jährige monatlich für Hazels Nanny zahlen, sagte der Unternehmer sinngemäß: deutlich mehr als 10.000 Euro im Monat. Der Grund: Bei ihnen gehe es nicht um ein klassisches Au-pair-Modell. Die Betreuungsperson reise dauerhaft mit, müsse jederzeit abrufbereit sein und sich spontan auf Planänderungen einstellen. Christian erklärte außerdem, warum er die hohe Summe für gerechtfertigt hält. Er betonte, dass sie bewusst nach einer sehr qualifizierten Fachkraft gesucht hätten. Die Nanny sei ausgebildete Pädagogin und habe bereits in mehreren Ländern gearbeitet.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Hazel, September 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, August 2025